Nejpodivnější silniční zákony: Kde můžete za jízdu na červenou do vězení?

Austrálie - zamčené auto

V některých australských státech, jako je například Nový Jižní Wales, existuje zákon, který nařizuje řidičům zamknout své vozidlo, pokud se mu vzdálí na více než 3 metry. Mezi povinnosti řidiče také patří mít vozidlo řádně zajištěné - tedy zavřená okna, případně jen lehce pootevřená. Jak jsou na tom auta bez střechy, jako je třeba Jeep Wrangler? Ta mají naštěstí výjimku.

Austrálie - pokuta za brambory

Zůstáváme u protinožců. Zároveň nám tady začíná menší bizár. V Austrálii existuje od roku 1946 zákon, který zakazuje místním řidičům převážet více než 50 kilogramů brambor - tedy pokud nejste členem “bramborové” korporace. Zákon je sice pravděpodobně nadále platný, ale nevyužívaný.

Bahrajn - místo pokuty do vězení

Na arabském ostrově se s nikým na silnici nemažou. Například při jízdě na červenou vám může policista udělit pokutu v přepočtu ve výši až 30.000 Kč nebo vás může poslat na 6 měsíců do vězení. Radši bereme tu pokutu.

Čína - hazardem ke koupi vozu

V Číně kromě omezení na počet dětí v rodině platí také omezení prodejů aut v různých městech a to kvůli snaze o zmírnění znečištění ovzduší. V Pekingu povolila místní dopravní komise v roce 2019 prodej 60 tisíc vozidel s elektrifikovaným pohonem a 40 tisíc vozidel s čistě spalovacím motorem. Zájemci o nový vůz se musí zúčastnit loterijního systému, který vybere “vítěze”, který dostane právo si koupit automobil.

Francie - vlastní alkoholtester

Francie má od roku 2013 zákon, který řidičům nakazuje mít během jízdy ve vozidle vlastní alkoholtester. Pokud jej nemáte, žádná pokuta vám nehrozí. Policista vás pouze upozorní, že máte mít vlastní.

Francie - bez řidičáku nejdál dojedeš

Další zajímavý zákon ze země galského kohouta. Můžete jezdit bez řidičského průkazu. Musí vám však být minimálně 14 let a také máte mít vozítko, které zvládne maximální rychlost 45 km/h.

Japonsko - vybavenost do mokra

Japonská kultura dbá na čistotu a nejinak je tomu na silnicích. Řidič by měl mít vozidlo vybaveno lapači nečistot, aby v případě deště a vzniklých kaluží nezašpinil kolemjdoucí chodce. Přizpůsobení rychlosti daným podmínkám je samozřejmostí.

Japonsko - nejezdi s opilcem!

V zemi vycházejícího slunce může obdržet pokutu i spolujezdec a to za to, že nastoupil do vozu s opilým řidičem. Za takovou cestu hrozí Japoncům až tři roky vězení a maximální finanční pokuta 500.000 JPY (100.000 Kč).

Jižní Afrika - v případě poruchy zůstaňte v autě

Zde se nejedná tak úplně o zákon, ale spíše o doporučení místními úřady. V případě technických problémů je z důvodů vysoké kriminality v různých částech Jižní Afriky bezpečnější zůstat ve vozidle a počkat na pomoc.

Kypr - občerstvení před jízdou

Na malém ostrově nedaleko Turecka se musí řidič občerstvit před jízdou. Za jízdy nesmí řidič nejen jíst, ale ani pít. Zrovna na takto slunném ostrově nepříjemná situace..

Mongolsko - oboustranné řízení

V Mongolsku se stejně jako ve většině evropských zemí jezdí po pravé straně. Není však pevně uveden zákon na na levostranné řízení. To znamená, že v celém Mongolsku je poměr vozidel s levostranným a pravostranným řízení v podstatě 50:50.

Německo - pozor na nádrž!

U našich západních sousedů si musíme dát pozor na hladové oko na dálnici. Pokud nám zde dojde palivo a jsme nuceni odstavit vůz, hrozí nám pokuta až 70 EUR (1.700 Kč). Němci totiž považují jakékoliv odstavení vozidla na dálnicích za nebezpečné a pokud můžeme takové věci (jako v tomto případě) preventivně zabránit a neuděláme tak, měli bychom být potrestáni.

Švýcarsko - zákaz mytí vozu doma

Ne snad, že by se místním úřadu nelíbila nablýskaná auta. Důvod je jinde. Zákon jednoduše zakazuje obyvatelům Švýcarska čímkoliv kontaminovat vodu v kanalizačním systému. V zemi helvétského kříže je tak povinné v případě potřeby mytí vozu navštívit automyčku.

Thajsko - zůstaň oblečený

Když se léto podaří, kdekdo z nás si v autě sundá tričko nebo košili. V Thajsku, kde je po většinu dní v roce nesmírné vedro a vlhko, je sundání košile označováno thajskými úřady jako nezákonné a nezdvořilé jednání.

USA - bez STK?

Tak tohle by zajisté ocenilo mnoho českých řidičů. V USA najdeme hned tři státy (Michigan, Montana, Severní Dakota), kde vozidla nemusí absolvovat emisní ani technickou kontrolu. V dalších státech můžete na určité typy vozidel obdržet výjimku.

USA (Havaj) - jízda na korbě povolena

Pokud někdy navštívíte Havaj, zajisté si na silnicích všimnete mnoha pick-upů. Tyto pick-upy dost možná budou převážet i několik osob na korbě. Ne, není to nezákonné. Tedy, když řidič dodrží několik základních pravidel. Všechna sedadla v kabině musí být obsazena a cestující na korbě musí mít minimálně 12 let.

USA (Kansas) - za pálení pneumatik do vězení

Ať už se v americkém státu Kansas účastníte drag závodů nebo jen tak děláte kolečka na parkovišti u Walmartu, hrozí vám v případě dopadení až 30 dní vězení a pokuta 500 USD (11.500 Kč)

Jaký silniční zákon z tohoto výběru vám přijde jako ten nejbláznivější a naopak - které zákony byste uvítali u nás v České republice? Dejte nám vědět dolů do komentářů.