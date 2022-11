Nejslabší skútry bez řidičáku vs. policie: Flastr za 50.000 korun!

Na začátku byla úprava skupin vozidel pro jednotlivá řidičská oprávnění z dílny Ministerstva dopravy, která je platná od letošního ledna. Ta připouští možnost vyjet s některými dalšími motorovými vozidly bez řidičáku. Tedy hurá? Jen na první pohled.

Bez řidičáku

Problematická je kategorie L1E, která zahrnuje jak nejpomalejší motokola s výkonem nad 250 W a do 1000 W a rychlostí do 25 km/h, tak i mopedy do 45 km/h. Kromě motokol (neplést si s populárními elektrokoly, která mají výkon omezen do 250 W) se tato kategorie vztahuje i na mopedy, ať se šlapkami, nebo bez nich. A řadí se sem i některé elektrokoloběžky a skútry do 45 km/h. Mají-li však maximální rychlost pouze 25 km/h a méně, nepotřebují jezdci žádnou ze skupin řidičských oprávnění.

„Mezi nejslabší skútry této kategorie patří například elektrická Vespa Elettrica, která má homologaci v několika variantách nad i do 25 km/h, nebo třeba spalovací Kymco Agility 50 4T E5 25 km/h,“ uvádí Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů. Jak dodává, i takové vozidlo ovšem musí mít evropské schválení, list COC, uzavřené povinné ručení, podléhá v Česku registraci a jeho řidič nesmí vyjet bez přilby ani dokladů k vozidlu. Řidičský průkaz nepotřebuje jen u verzí do 25 km/h.