Největší světový výrobce spalovacích motorů s nimi nehodlá končit. Prý ještě vydrží dekády
Japonské automobilky mají na plánovaný konec spalovacích motorů dost odlišný pohled než zbytek světa. Elektromobily sice uvádí, ale naplno běží také vývoj spalovacích motorů a v dohledné době s tím nehodlají končit.
Víte, kdo je dnes největším výrobcem spalovacích motorů na světě? Při pohledu z Česka to může znít trochu zvláštně, ale je to japonská Honda. U nás sice letos drží až 23. pozici a o moc lépe na tom není ani v celé Evropě, celosvětově jde ale o pátou nejprodávanější značku automobilů na světě.
Ještě důležitější ale je, že s podílem asi 40 % je globálně jasně největším výrobcem motocyklů – jen těch prodá ročně kolem 20 milionů. A krom toho samozřejmě nabízí také sekačky, frézy, lodní motory, elektrocentrály a další produkty používající spalovací motory.
V dohledné době s tím rozhodně nehodlá skončit, jak potvrdil šéf australské pobočky Jay Joseph tamním novinářům. „Pokračujeme ve vývoji spalovacích motorů a existuje k tomu řada důvodů,“ řekl Joseph. „Naším cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality a nepřispívat ke klimatickým změnám. Nejvhodnější cestou v blízké budoucnosti je elektrifikace, ale není to jediná cesta.“
Honda je dnes také jednou ze tří nečínských automobilek, které nabízí vozy na vodík. Loni uvedená Honda CR-V e:FCEV je plug-in hybridem s palivovým článkem vyvinutým ve spolupráci s General Motors. Honda stále vyvíjí i novou generaci palivových článků, tentokrát už však zcela ve vlastní režii. Vodíkový spalovací motor ale na rozdíl od jiných japonských značek zatím nevyvinula.
Svou budoucnost v bezemisní budoucnosti ale podle Josepha mají i spalovací motory. „Pokud je naším cílem dosáhnout uhlíkové neutrality s nulovými emisemi, existuje mnoho možností – jednou z nich by bylo využití syntetických e-paliv a technologie zachycování uhlíku.“ Dosáhnout uhlíkové neutrality chce japonská firma v roce 2050 s kombinací elektromobilů a hybridních pohonů.
Tak ostatně vypadá evropská nabídka značky už dnes. Poslední čistě spalovací vůz, Honda Civic Type-R, se z místní nabídky odporoučel letos a zůstávají tak pouze hybridy a elektrické SUV e:Ny1. To brzy doplní další elektromobily, pravděpodobně včetně malého hatchbacku N-One a nové série modelů nazvané Zero.
Zdroj: Drive, zdroj foto: honda, zdroj videa: Honda