Nejvíce a nejméně spolehlivá auta německých STK: Zklamaly i škodovky

Začátkem minulého týdne se na světě objevila zpráva, že německá asociace TÜV vyhodnotila elektrickou Teslu Model 3 jako nejvíce nespolehlivé auto na německých STK. Populární elektromobil „vybojoval“ úplně poslední pozici na žebříčku nejhorších dvou- až tříletých aut s průměrným procentem zjištěných vážných závad 14,7 procenta. Dokonce i Dacia Logan, která skončila předposlední, má o zhruba tři procenta lepší výsledek.

A teď už jsou k dispozici kompletní informace. Český internetový server Svolávačky.cz zveřejnil kompletní výsledky nejnovějšího TÜV Reportu 2024. Nejnovější statistika zakládá na analýze přibližně 10,2 milionu technických kontrol osobních aut za období od července 2022 do června 2023 a zaznamenává zjištěné závady. Celkem 221 analyzovaných modelů aut bylo rozděleno do šesti skupin podle věku, a protože dokonce i v Německu stárne vozový park, nově byla zahrnuta i skupina dvanácti- až třináctiletých vozidel.

V loňském roce poprvé překročilo průměrné stáří aut v Německu hranici 10 let a obecně platí, že čím starší vozy, tím vyšší míra závad. Německou technickou kontrolou neprošlo 28,9 procent dvanácti- až třináctiletých vozidel, ale pouze 5,7 procenta dvou a tříletých aut. S podílem 20,5 procenta „významných“ nebo „nebezpečných závad“ pak německou technickou kontrolou neprošlo přibližně každé páté vozidlo. Meziročně je to 0,3procentní nárůst. Zvýšil se i podíl vozidel s drobnými závadami, o 0,5 procenta, a to na 11,2 procenta.

Zjednodušený přehled nejlepších a nejhorších aut v jednotlivých kategoriích si můžete prohlédnout v následujících tabulkách. Kompletní statistiky pak najdete na českém serveru Svolávačky.cz.

Nejlepší 2-3letá auta Pořadí Model Závady (%) 1. VW Golf Sportsvan 2,0 2. Audi Q2 2,1 3. Audi TT 2,5 4. Mercedes-Benz B 2,6 5. Mercedes-Benz GLC 2,6 6. VW e-Golf 2,6 7. VW T-Roc 2,6 8. Mitsubishi ASX 2,9 9. Toyota RAV4 2,9

Nejhorší 2-3letá auta Pořadí Model Závady (%) 102. Dacia Sandero 8,8 103. VW Sharan 8,9 104. Škoda Superb 9,0 105. Ford Galaxy 9,1 106. Škoda Scala 9,1 107. Dacia Dokker 10,2 108. Opel Crossland 10,2 109. Seat Alhambra 10,3 110. Dacia Logan 11,4 111. Tesla Model 3 14,7

Nejlepší 4-5letá auta Pořadí Model Závady (%) 1. VW Golf Sportsvan 4,2 2. VW T-Roc 4,2 3. VW T-Cross 4,6 4. Audi A6/A7 4,7 5. Audi Q2 4,9 6. VW e-Golf 5,0 7. Mercedes-Benz B 5,3 8. Škoda Karoq 5,3 9. VW Touareg 5,4 10. Audi A3 5,5

Nejhorší 4-5letá auta Pořadí Model Závady (%) 108. BMW 5/6 15,1 109. Dacia Logan 16,0 110. BMW X1 16,4 111. Dacia Dokker 16,5 112. Seat Alhambra 17,3 113. BMW 2 Active Tourer 17,6 114. VW Sharan 17,7 115. BMW X5/X6 17,9

Nejlepší 6-7letá auta Pořadí Model Závady (%) 1. Mazda CX-3 6,5 2. Audi TT 7,2 3. VW Golf Sportsvan 7,3 4. Suzuki SX4 7,7 5. Mercedes-Benz B 7,8 6. Suzuki Vitara 8,0 7. Mazda 2 8,1 8. Audi Q2 8,3 9. Honda Jazz 8,4 10. Mercedes-Benz A 8,6

Nejhorší 6-7letá auta Pořadí Model Závady (%) 101. Seat Alhambra 19,6 102. BMW 2 Active Tourer 19,6 103. VW Sharan 19,8 104. BMW X5/X6 20,8 105. Dacia Sandero 21,0 106. Ford Ka 21,8 107. Dacia Logan 22,4 108. Dacia Duster 24,6 109. BMW 5/6 24,8 110. Dacia Dokker 25,9

Nejlepší 8-9letá auta Pořadí Model Závady (%) 1. Mercedes-Benz B 10,5 2. Suzuki SX4 10,8 3. VW Golf Sportsvan 10,9 4. Mercedes-Benz A 11,4 5. Audi Q5 12,0 6. VW Touareg 12,4 7. Honda Jazz 12,7 8. Volvo XC60 12,7 9. Toyota RAV4 12,8 10. Audi A3 13,1

Nejhorší 8-9letá auta Pořadí Model Závady (%) 94. Hyundai i30 25,3 95. BMW 5/6 25,4 96. Hyundai i20 25,7 97. Ford Mondeo 26,1 98. Dacia Sandero 26,5 99. Renault Megane 27,4 100. Dacia Duster 28,5 101. Dacia Logan 29,1 102. Fiat Punto 29,7 103. Dacia Dokker 32,2

Nejlepší 10-11letá auta Pořadí Model Závady (%) 1. Audi TT 12,3 2. Mercedes-Benz B 14,6 3. VW Touareg 15,6 4. Honda Jazz 16,2 5. Mercedes-Benz GLE/ML 16,2 6. Toyota RAV4 16,6 7. Audi Q5 16,8 8. VW Golf Plus 16,8 9. BMW X1 17,2 10. Mini 17,5

Nejhorší 10-11letá auta Pořadí Model Závady (%) 90. Peugeot 207 32,7 91. Dacia Duster 33,7 92. Dacia Sandero 33,7 93. Renault Megane 33,9 94. Citroën C3 33,9 95. Fiat Punto 34,2 96. Fiat Panda 34,2 97. Renault Clio 34,6 98. Dacia Logan 35,5 99. Renault Twingo 36,2

Nejlepší 12-13letá auta Pořadí Model Závady (%) 1. Audi TT 15,0 2. VW Golf Plus 20,7 3. Toyota RAV4 21,3 4. BMW X1 21,4 5. Volvo XC60 22,5 6. Audi A3 22,8 7. Honda Jazz 22,9 8. Audi A6/A7 23,0 9. Mercedes-Benz E Coupe 23,2