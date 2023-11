Tesla Model 3 má problém na německých STK. Má úplně nejhorší spolehlivost ze všech aut

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vůbec nejhorší hodnocení v žebříčku spolehlivosti, který sestavuje německá společnost TÜV na základě hodnocení poruchovosti jednotlivých typů vozů přijíždějících na stanice technické kontroly, získal letos elektromobil Tesla Model 3. Jedná se o původní vyráběnou verzi, letošní facelift se to takovéto statistiky TÜV dostane nejspíše až v roce 2026.

Tesla Model 3 se přitom do tohoto hodnocení dostala poprvé. Je to z toho důvodu, že jde jednak stále o poměrně mladý typ vozu a jednak se do hodnocení zařazují pouze v německém vozovém parku nejčetněji zastoupené modely. Je to proto, aby se minimalizovala případná statistická odchylka.

Tesla Model 3 skončila v kategorii 2-3letých ojetých vozů na 111. pozici s průměrným procentem zjištěných vážných závad 14,7 procenta. Přitom průměr v této kategorii je 5,7 procent a nejlepší Volkswagen Golf Sportsvan měl průměr jen rovná dvě procenta. I Dacia Logan, která skončila předposlední, měla výsledek o více než tři procenta lepší.

Poruchovost zmíněné Tesly Model 3 je skutečně nepříjemným překvapením. Už proto, že se u elektromobilů hodnotí na STK méně technických oblastí. Samozřejmě třeba kvůli absenci výfukové soustavy.

Elektromobilů je zatím ve zmíněném hodnocení TÜV poměrně málo. Přesto může jít, podle zjištění techniků této společnosti, o poměrně kvalitní vozy. Příkladem je Volkswagen e-Golf, který ve stejné věkové kategorii skončil na dělené čtvrté pozici s průměrem zachycených vážných závad jen 2,6 procenta. A podobně dobře na tom byl také mezi ojetinami ve stáří 4-5 let. Tam si pohoršil jen mírně – na šesté místo.

A nadprůměrně spolehlivý je třeba i takový Renault Zoe s průměrem závad 5,1 procenta.