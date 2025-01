Nemáš helmu? Nekoupíš benzin! Řecko má nápad, jak donutit motorkáře k bezpečí

Zvyšování bezpečnosti na silnicích je nekonečné téma a vždy je co zlepšovat. Už brzy se na našich silnicích zase začneme potkávat s větším počtem motorkářů, kteří jsou v Česku docela ukáznění – téměř všichni jezdí s přilbou. To však neplatí všude na světě a v Evropě jsou to hlavně letoviska okolo středozemního moře, kde motorkáři považují helmu za spíše módní doplněk než povinnost, jež by jim mohla zachránit život při dopravní nehodě.

Bohužel to musí řešit i v Řecku, kde se s tím odhodlal bojovat aktuální ministr zdravotnictví Adonis Georgiadis. Sám je nadšeným motorkářem, ale protože si cení svého života a zdraví, rozhodl se spustit novou televizní reklamní kampaň připomínající důvody, proč by motorkáři měli jezdit zásadně s helmou a teď se rozhodl zajít ještě dál.

Oslovil místní federaci provozovatelů čerpacích stanic, aby jim navrhl nové nekompromisní pravidlo. Požádal je, aby přijali návrh, jehož následkem bude odmítnutí poskytnutí služeb všem motocyklistům, co budou chtít natankovat, ale ke stojanu přijedou bez helmy. Provozovatelé se však brání tím, že by se stát měl starat o tyto problémy sám a nepřenášet své problémy na podnikatele.

Navzdory jejich kritice se k nové iniciativě připojil také ministr místního rozvoje Takis Theodorikakos a připravil pozměňovací návrh zákona pro řecký parlament. Pokud by to schválil, motorkáři bez přileb by už nemohli legálně nakupovat benzin na čerpacích stanicích. Jednoduše řečeno – nový zákon by je nutil jezdit s přilbou, nebo se definitivně zbavit spalovacích motorek. Novou myšlenku totiž trochu komplikuje stále větší počet elektrických motocyklů a skútrů na evropském trhu, jež si řidiči mohou nabíjet doma nebo na veřejných stanicích.

Takis Theodorikakos k tomu navíc dodává, že by se parlament měl zabývat i psychologickými problémy jezdců nepoužívajících přilby. „Motorkáři jsou obvykle mladí lidé ve věku, kdy se cítí nezranitelní,“ řekl. Řecko by se podle něj mělo zajímat o všechny možnosti, jak zvýšit bezpečnost na silnicích a omezit počet fatálních zranění a úmrtí motorkářů při nehodách, často daná vážným poraněním nechráněné hlavy.

O přísnější pravidla pro používání přileb na motocyklech se snaží každá země na světě. Sami však určitě víte, že v teplých přímořských oblastech v Evropě není velký problém na to, abyste narazili na motorkáře bez helmy. Nová iniciativa by to tedy mohla řešit poměrně zajímavým způsobem, ale stále se dá obejít mnoha způsoby – třeba si jednou za čas můžete natankovat do kanystrů a pak vesele jezdit bez helmy.