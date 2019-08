Německá rallye po 1. dnu: Tänak vede jen o pár sekund

Obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier (Citroën C3 WRC) je zatím na třetím místě s odstupem 22,1 sekundy.

Z vozů kategorie R5 je zatím nejrychlejší lídr kategorie WRC 2 Pro Fin Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5 evo). Jeho kolega z týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký ztrácí 19,6 sekundy.

Lídr neměl obavy o časy

Soutěž začala ve čtvrtek tradiční diváckou erzetou St. Wendeler Land a v pátek nastoupila místní klasika, tedy asfaltové cesty vinoucí se mezi moselskými vinicemi. Posádky čekaly tři měřené testy, které se jely každý dvakrát, a měřily dohromady 101,42 kilometrů.

Úvodní speciálku vyhrál Tänak, ale po první páteční erzetě ho předstihl Neuville. Ovšem Estonec si vzal svoji pozici hned zase zpět a udržel ji až do cíle etapy. V průběhu dne vyhrál čtyři ze šesti rychlostních zkoušek. „Myslím, že to bude dost vyrovnané, protože rychlostní zkoušky jsou dost rychlé,“ prorokoval Tänak po RZ2. Další vývoj mu dal za pravdu. Mezi oběma rivaly nebyl v průběhu dne rozdíl větší než 3,2 sekundy. „Ze začátku jsem trochu hledal rytmus, ale povedlo se mi ho rychle najít. Myslím, že v jedné zatáčce čtvrté erzety jsem byl trochu širší, jinak se mi dařilo držet čistou stopu. Nebyly proto obavy o své časy, ale nesmíme zapomínat, že jsme teprve na začátku soutěže,“ domnívá se lídr soutěže.

Neuville si nestěžoval, Ogier ano

Druhý Neuville se tentokrát vyvaroval v komentářích svého tradičního plačtivého tónu. „Místy byl prach, takže bylo nutné si dávat pozor. Klouže to více než v předchozích letech. Občas jsem byl choulostivých místech trochu opatrný, ale celkově se cítím v autě velmi dobře. Čeká nás sobota s ní dvakrát čtyřicet kilometrů Panzerplatte, kde se může stát úplně všechno,“ tvrdil Belgičan.

360p 720p 1080p REKLAMA

Francouz Ogier prohlašoval po druhé erzetě, že musí přitlačit, protože tady chce vyhrát. V průběhu pátečního programu to ale nedotáhl nikdy na lepší než třetí místo v erzetě. „Ráno bylo auto trochu neotáčivé a navíc se mi bohužel povedlo udělat ve třetí zkoušce malou chybu. Při druhých průjezdech jsem se nevyvaroval několika dalších zaváhání, zejména ta v poslední zkoušce dne byla hodně nepříjemná. Auto bylo po zásahu v servisu určitě lepší,“ komentoval Francouz svou situaci.

Sordovi pracovala jen jednička

Za vedoucí trojicí se odehrával sekundový souboj původně o čtvrté až šesté místo, který se však nakonec zúžil na tovární dvojicí Toyota Gazoo Racing - Britem Krisem Meekem (Toyota Yaris WRC) a Finem Jari-Matti Latvalou (Toyota Yaris WRC). Po úvodním dnu soutěže je mezi časová mezera pouhých 2,2 sekundy.

„Připadá mi to jako trénink, protože nás dělí jenom zlomky času. Na několika místech byl vytahaný štěrk nebo prach, ale nebylo to zase tolik nebezpečný. Také jsem se občas přistihl, že si nevěřím na některých odbočkách, protože zorientovat se nebylo snadné. Mám však na paměti, že důležité jsou body, které můžeme získat do hodnocení značek,“ konstatoval Meeke.

Jeho finský parťák v japonský službách Latvala dodal: „Na začátku jsme na nějakých nečistotách udělali pár menších chyb. Věděl jsem, že se můžu zlepšit a podařilo se to zejména na šesté rychlostní zkoušce, která se mi opravdu povedla. Bohužel v závěru dne jsem si udělal dva menší výlety do vinice. Musím více přemýšlet o situaci v šampionátu týmů.“

Až do předposlední erzety s nimi bojoval Španěl Dani Sordó (Hyundai i20 WRC), který se netajil touhou navázat na svou výhru z roku 2013. Loni měl velké šance na úspěch, ale vinou malého „výletu“ do příkopu musel odstoupit. Po šesté zkoušce byl čtvrtý se ztrátou 20,7 sekundy, ale v RZ7 přišly problémy s řazením a fungoval mu pouze první rychlostní stupeň. Ztratil 54,4 sekundy a propadl se o pět míst na devátou příčku.

Kopecký nemůže jet rychleji

V souboji továrních jezdců Škoda Motorsport má zatím navrch Kalle Rovanperä, který byl ze šesti zkoušek pětkrát rychlejší než Jan Kopecký. Vzájemný rozestup mezi nimi je po pátečních testech 19,6 sekundy.

„Dopoledne jsem se snažil příliš neriskovat. Povrch byl poněkud kluzký a pneumatiky studené. Odpoledne se mi na konci jedné erzety zdálo, že auto ztrácí výkon. Zkontrolovali jsme všechno a byl to zbytečný poplach. Musím se nyní více soustředit na brzdění, protože místy jsem na ně dost drsný. Ke konci posledních zkoušek ztrácely na účinnosti a to pro mě nebyl nejlepší pocit,“ prohlásil osmnáctiletý Fin.

360p 720p 1080p REKLAMA

A co říkal jeho český protějšek? „Použili jsme stejné nastavení jako minulý týden na Barum rallye a funguje to. Kalle letí neskutečně a jede všude na hraně. Na páté zkoušce to bylo na několika místech trochu kluzké a nebylo dobré jít do zbytečného rizika, V závěru dne navíc přišlo pár drobných chyb. Rád bych Kalleho chytil, ale v tuhle chvíli nemůžu jet rychleji,“ řekl Kopecký.

Divák měl obrovské štěstí

Nepříjemnou situaci zažil na páté rychlostní zkoušce Nor Mads Ostberg (Citroën C3 R5), který spadl ze zídky nad tratí těsně před průjezdem vozu. Norský pilot se mu stihl naštěstí vyhnout. Smolařem páteční etapy se stal tovární jezdec Fordu Timo Suninen, jenž měl hned na první dnešní (celkově druhé) zkoušce problémy s hydraulikou a musel odstoupit. Do dalšího průběhu rallye v sobotu a v neděli by měl zasáhnout, ovšem s výraznou penalizací.

Průběžné pořadí Německé rallye (po 7 z 19 RZ)

Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 59:12,4; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +2,8; 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) +22,1; 4. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +25,6; 5. Latvala, Antilla (Fin./Toyota Yaris WRC) +27,8; 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +40,0; 7. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3 WRC) +52,9; 8. Greensmith, Edmonson (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:05,5; 9. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:15,1; 10. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 evo) +2:58,5 (1. v kategorii WRC 2 Pro); 11. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +3:03,1; 12. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5 evo) +3:18,1 (2. V kategorii WRC 2 Pro); 13. Lefebvre, Dubois (Fr./Volkswagen Polo GTI R5) +3:18,6; 14. Ciamin, Roche (Fr./Volkswagen Polo GTI R5) +3:26,7; 15. Kreim, Braun (Něm./Škoda Fabia R5 evo) +3:50,7; 16. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 R5) +3:54,9; 17. Griebel, Winklhofer (Něm./Škoda Fabia R5 evo) +4:10,5; 18. Camilli, Veillas (Fr./Ford Fiesta R5 MK2) +4:15,7; 19. Andolfi, Scattolin (It./Škoda Fabia R5) +4:21,1; 20. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Volkswagen Polo GTI R5) +4:24,7; … 26. Grjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +6:02,6.

Výsledky jsou neoficiální

Zbývající program Německé rallye

Sobota – 8.09 RZ8 (14,78 km); 9.12 RZ9 (12,28 km); 11.09 RZ10 (14,78 km); 12.12 RZ11 (12,28 km); 15.08 RZ12 (10,73 km); 15.46 RZ13 (41,17 km); 18.53 RZ14 (10,73 km); 19.31 RZ15 (41,17 km).

Neděle – 7.46 RZ16 (28,06 km); 9.41 RZ17 (11,69 km); 10.10 RZ18 (28,06 km); 12.18 RZ19 (11,69 km) – Power Stage.