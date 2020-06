Německý ADAC názorně připomíná, proč je potřeba uvazovat náklad v autě

Původně jste do obchodu vyráželi pouze pro pár drobností, nakonec ale odjíždíte s novou skříní, poličkou, lustrem a spoustou dalších věcí, se kterými jste nepočítali. A i když většina obchodních domů nabízí možnost nechat si nákup dovézt domů, velká část motoristů se raději snaží vše naskládat do auta. A to často bezhlavě a za všech okolností

Jak ovšem upozorňuje německý ADAC, podobné pokusy o přepravu nečekaně velkých nákladů mohou snadno skončit tragicky. Málokdo totiž při skládání nákladu myslí na jeho zajištění, což může v krizových situacích vést k závažným zraněním hlavy a páteře. Mnohdy přitom stačí jen prudce zabrzdit.

To ostatně skvěle demonstruje záznam pokusu ADAC, ve kterém můžeme vidět dva Volkswageny Golf Variant s nákupem obsahujícím nábytek v kartonových krabicích, domácí vybavení, dekorační předměty a další drobnosti.

Během odstrašujícího příkladu jsou věci v autě rozmístěny náhodně, chybí jakékoliv upevnění, síť nebo kryt zavazadlového prostoru. Při čelním nárazu vozu v rychlosti 45 km/h do zdi pak můžeme vidět, jak věci v interiéru, včetně těžkých předmětů, vyrazí kupředu a narážejí do sedadel i figurín.

Následkem nárazu těžkých krabic s nábytkem do sedáku došlo dokonce k jeho vytržení z úchytu, zatímco věci narážející do hlav posádky mohly způsobit vážná poranění. Při druhém pokusu, kdy byly věci správně uloženy a zajištěny několika kurtami, se však náklad při stejném pokusu prakticky ani nepohnul.

„Špatně zajištěný náklad může při nárazu vytvořit sílu, jejíž riziko je často podceňováno. Při srážce v rychlosti 45 km/h vyvine náklad o hmotnosti 145 kg na bezpečností popruhy krátkodobě sílu až sedmi tun – to je hmotnost dospělého slona,“ uvádí Volker Sander, šéf bezpečnosti vozidel v testovacím centru Landsberg.

Špatně zajištěný náklad ovšem neznamená riziko pouze v případě dopravní nehody. Řidič je totiž podle zákona o provozu na pozemních komunikacích povinen zajistit bezpečnou přepravu nákladu. A i když nebývá zvykem, aby se na to policisté při kontrolách v Česku zaměřovali, v zahraniční příliš neváhají s rozdáváním mastných pokut.

Jak tedy přepravovat náklad v automobilu bezpečně? Základem je vždy přemýšlet a vozit v autě neustále alespoň pár kurt či jiných vázacích / upevňovacích prostředků. A na co si dát pozor během samotného nakládání objemných nákupů do auta? Odborníci ADAC mají celou řadu tipů.

Již na začátku by měl být brán ohled na správné rozložení váhy, kdy ty nejtěžší předměty patří dolů – ideálně do prostoru pro nohy. Pokud se rozhodnete sklápět sedadla, mějte jistotu, že to je nezbytně nutné – jejich opěráky mohou totiž posloužit jako přepážka. Delší náklady by pak nikdy neměly zasahovat do prostoru předních sedadel.

Každý náklad by měl být zajištěn – přinejmenším sítí v nákladovém prostoru. U větších nákladů je potřeba použít různé vázací prostředky, jako jsou například kurty. ADAC ovšem varuje před různými elastickými stahovacími lany atd. Zajištění drobnějších předmětů pak může výrazně usnadnit například jejich uskladnění v bednách atd.

K zajištění nákladů je vhodné použít výrobcem automobilu instalované úchyty, háčky a různá oka, kterou jsou stavěna tak, aby odolala i vysokému namáhání. Před cestou s objemným nákladem je také vhodné zkontrolovat automobil, respektive dostatečné nahuštění pneumatik a maximální zatížení pro jednu nápravu.