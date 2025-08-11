Německý sen o levném samodobíjecím EV skončil špatně. Přesto si jej dnes můžete koupit
Do vod „levných“ elektromobilů už dnes několik evropských automobilek zamířilo, ještě před pár lety ale v podstatě neexistovaly. Změnit to chtěl německý startup Sono Motors, jenž se s prvotinou Sion dostal ve vývoji hodně daleko. Jenže až do produkce ne, a tak jediná možnost, jak si vůz pořídit, je právě probíhající aukce.
Zatímco v Americe nebo Číně se nové startupy vyvíjející elektromobily objevují docela často, v Evropě, až na výjimky, neexistují. A i těch pár, co to tu zkusilo, většinou dopadlo neslavně. Platí to také pro dva, které chtěly vsadit i na solární energii. Nizozemský Lightyear zkrachoval po vyrobení několika jednotek kusů prvotiny nazvané 0, a Sono Motor z Německa se ani nedostalo z prototypové fáze.
Vzhledem k nedostatku financí bylo Sono nuceno ukončit celý projekt elektromobilu se solárními panely a dnes už jen vyvíjí právě solární panely a příslušenství, mimo jiné i pro použití na elektrobusech. Stejně dopadl i Lightyear, který se po konci automobilového dobrodružství věnuje už jen solárním panelům. Projekt vozu Sono Sion byl nabídnut k odkoupení jako celek, zájemce se však nakonec zjevně nenašel. A tak se nově vybavení související s vozem dostalo do aukce, a to včetně asi všech vyrobených prototypů, kterých není zrovna málo.
Sono Sion se poprvé ukázal už v roce 2017 jako koncept, a poté jsme o něm psali ještě několikrát. Jeho výroba měla mimochodem probíhat v bývalé továrně Saabu ve švédském Trollhättanu. S délkou kolem 4,3 metru chtěl německý hatchback zamířit třeba proti domácímu Volkswagenu ID.3. Zaujmout chtěl i nízkou cenou, startující na 25.500 Eur, tedy asi 623.000 Kč. Dost brzy firma hlásila, že už má na auto přes 13.000 objednávek. Ani to ale nestačilo, aby uspokojila případné investory.
Základem pětidveřového hatchbacku je prostorový rám z extrudovaných hliníkových profilů, který nese vnější panely karoserie z plastu, do nichž jsou zabudované solární panely. Za den takto prý může auto získat až 35 kilometrů dojezdu navíc. Což by samozřejmě nestačilo, a tak je Sion stále klasickým elektromobilem s dobíjením ze sítě. Baterie má kapacitu 35 kWh a dojezd 255 kilometrů, pohon zajišťuje elektromotor o výkonu 120 kW, roztáčející přední kola.
Solární panely nebyly jedinou inovativní novinkou Sionu, filtraci vzduchu přiváděného do interiéru měl zajišťovat živý mech, rostoucí v průhledné přihrádce v palubní desce. Tento prvek se dostal i do prototypů, které už měly blízko produkční verzi. Sono Motors mimochodem na prototypy využívalo i komponenty z BMW i3, jak rychle z fotek poznali někteří znalci německého elektromobilu.
To vše je dnes každopádně historií, a Sono Sion už nikdy nevznikne. Kdo se na inovativní hatchback těšil, ale stále má šanci. V aukci je totiž několik funkčních prototypů. Osm z nich vypadá už jako docela normální produkční vozy, ačkoliv jsou špinavé a interiéry jsou v různém stavu rozebrání. Už dle rozdílných tvarů předních světel je poznat, že jsou z různého stádia vývoje. Krom toho je zde i raná mula, využívající díly z Hyundai i10 a Mercedesu A. Pár dalším kouskům chybí exteriérové díly, a jeden z nich už prošel nárazovým testem. V nabídce jsou ale také dva skelety, motory a hromada dílů, ze kterých by snad i další auto poskládat šlo.
V čase psaní tohoto článku jsou u všech prototypů dosti lidové ceny kolem 700 Eur, do konce aukce ale zbývá téměř měsíc. V popise u vozů se píše, že jde o prototypy bez registrace a bez papírů, ačkoliv na některých jsou vidět německé SPZ. Možnost přihlásit takové auto do provozu v Česku je minimální, ale pokud mají alespoň VIN, teoreticky to možné je.
Případný kupující by ale asi měl rovnou přibrat i některé prodávané díly, protože jiná možnost je v budoucnu sehnat už asi nebude. Šance tedy je u komponent sdílených s BMW i3 a také těch částí, které Sono využilo od externích dodavatelů. Například elektromotor prý pochází od firmy Continental.
Zdroj: Aurena.at, zdroj foto: Aurena.at, Sono Motors, zdroj videa: Sono Motors