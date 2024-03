Německý zájem o elektromobily klesá. Čekejte velké slevy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Mnoho evropských výrobců v následujících letech přejde na výhradně elektrické portfolio. Tenhle směr jim více méně vytyčili evropští politici, kteří tlačili na velmi přísnou podobu emisní normy Euro 7 a faktický zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Jenže situace se trochu zamotává.

Euro 7 nakonec nebude tak striktní, přičemž zájem o lokálně bezemisní vozy zatím není takový, aby od poloviny příští dekády prodejům kralovaly. Názorným příkladem je Německo, největší automobilový trh v Evropě a nejdůležitější odbytiště elektromobilů na kontinentě.

Loni zde bylo registrováno 524 tisíc elektrických aut. Jenže pobídky v polovině prosince z rozhodnutí tamního ústavního soudu, který zrušil přesunutí 60 miliard eur do klimatického fondu, z něhož se podpora vyplácela, skončily. Přičemž právě subvence byly jedním z klíčových faktorů zájmu o elektromobily.

Ačkoliv se některé automobilky na německém trhu odhodlaly k slevám ve výši odpovídající dřívějším dotacím (třeba odcházející Dacia Spring zlevnila až o 10 tisíc eur, Volkswagen zase na vybrané modely ID. poskytuje bonus v řádu až vyšších jednotek tisíc eur), prodeje přesto ztrácejí dynamiku. V lednu sice bylo registrováno 22.474 vozů (meziročně +24 %, avšak v porovnání s nízkými počty v lednu 2023), v únoru čísla spadla na 27.479 (-15 procent).

Tento trend by mohly zvrátit výrazně levnější modely s cenou okolo 20 až 25 tisíc eur (asi 500 až 625 tisíc korun), o kterých však většina výrobců teprve mluví. Výjimkou je nový Citroën ë-C3, který v Německu startuje na částce 23.300 eur (zhruba 589.000 Kč). Jenže čím levnější auto, tím nižší marže pro výrobce. Přitom evropské automobilky do vývoje a výroby elektromobilů v uplynulých letech investovaly biliony korun, které se jim musejí co nejdříve začít vracet.

Právě vysoká cena je jedním z hlavních důvodů, proč sedm z deseti Němců o koupi elektrického auta nejeví zájem. Podle průzkumu časopisu Automobilwoche a berlínské agentury Civey specializované na online průzkumy veřejného mínění jsou dalšími faktory též dojezd (zejména v zimě), zmíněná absence dotací a nedostatečná veřejná síť dobíječek a vysoké ceny za jejich služby. Dražší stojany by měly ovšem sloužit pouze jako alternativa v případě delších cest, elektromobily byste totiž správně měli nabíjet primárně z domácí sítě.

Největšími skeptiky jsou podle průzkumu Němci ve věkových skupinách 40 až 49 let a 50-64 let. V jejich případě elektromobilům nedůvěřuje 74, respektive 72 procent dotazovaných. O moc lepší to však není ani u mladších ročníků 18 až 29 let, kde se k lokálně bezemisním autům negativně staví 64 % lidí.