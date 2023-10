Nový Citroën ë-C3 naživo: Levný, ale ne ošizený! Ze spalováku je derivát

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Navštívili jsme premiéru elektrického Citroënu ë-C3 v Paříži. A seděli jsme i v ryze benzinové verzi, která má do oficiálního představení ještě daleko. Přinášíme také pár zajímavých informací přímo od nejvyššího vedení a designéra Citroënu.

Auto je pomyslným nástupcem malých a levných Citroënů, které mobilizovaly nejen Francii. Nová ë-C3 má přinést to samé a přidává k tomu jednu zásadní věc – pohon na elektřinu. I proto byla nejprve představena čistě elektrická varianta. Časy se mění: C3 se spalovacím motorem je prezentována jako derivát.

Řada malých citroënů, počínaje legendární Kachnou, byla typická jednou věcí: babička je mohla vzít na pole s ošatkou vajec na zadní sedačce a k úhoně nepřišla ani vejce, ani auto. V tomto směru je vlastně docela na místě, že je nová C3 malé SUV, protože současný hatchback s nízkou aerodynamickou karoserií na pole nepatří.

Nová ë-C3 má navíc tlumiče Citroën Advanced Comfort s hydraulickými dorazy, které by měly znamenat nejlepší komfort ve třídě. Jsou specialitou Citroënu a zřejmě se nedostanou k žádné jiné značce koncernu Stellantis.

Nový designový jazyk

Kde naopak nová generace nejde ve šlépějích svých předchůdců, je design. „Vlastně jediným odkazem na minulost je světle modrý lak z doby elegantního DS,“ reagoval na otázku designér Pierre Leclercq. Nové logo Citroënu z roku 2022 sice navazuje na první loga značky, ale ta byla naposled použita v roce 1959, a navíc mnohem menší.

Celkově to tak chce hodně představivosti v nové ë-C3 vidět Citroën a to je za mě škoda. Výrazným prvkem jsou světla s novým designem, a to jak čelní, tak i zadní. Tento styl převezmou i další Citroëny.

Evropská cena: 25.000 eur a možnost dotací a leasingu za 99 eur měsíčně

Cena vozu bude „nižší než 25.000 eur “. Minimálně ve Francii bude vůz k dispozici na leasing od 99 eur (2440 Kč) měsíčně. Právě cenou a možnostmi financování chce výrobce zajistit dostupnost elektromobilu pro co nejširší spektrum zákazníků.

Citroën nabídne tři verze: You, Plus a Max. Ceny a specifikace vyšších verzí zatím nejsou zveřejněny, ale mají se pohybovat pod 30.000 eury.

S novou ë-C3 se Citroën snaží zaujmout v segmentu malých městských vozidel na elektřinu. Konkurence v tomto segmentu zatím nabízí vozy s cenou od 35.000 (cca 860.000 Kč), ať už se jedná o Renault Zoe E-Tech, Renault Mégane E-Tech, Peugeot e-208 nebo Peugeot e-308.

Ceny v jednotlivých evropských zemích se můžou lišit, ale Citroën se bude snažit, aby to bylo co nejméně. Elektrický Citroën ë-C3 by tak mohl v Česku vyjít na nějakých 620.000 Kč a to je výjimečná nabídka na poli současných elektromobilů.

Při premiéře jsme také sledovali živý přenos z výrobní linky v Trnavě, kde se vůz již začíná vyrábět. První auta budou zákazníkům dodána ve druhém čtvrtletí roku 2024. Citroën čeká, že ë-C3 bude trhák, proto doporučuji neotálet s objednávkami.

Video se připravuje ...

Čistě elektrický dojezd 320 km a přijde ještě levnější verze

Nová platforma, která se poprvé objevuje v koncernu Stellantis, je přizpůsobena pro vozidla BEV (čistě elektrická). Využívá 44kWh baterii LFP (Lithium Ferro Phosphate), která zajišťuje dojezd až 320 km podle metodiky WLTP a 100kW rychlonabíjení stejnosměrným proudem umožňuje dobití z 20 na 80 % kapacity za 26 minut. Doma ze sítě se plné nabití očekává za 4 hodiny a 10 minut.

Nová baterie byla umístěna pod vozem, což usnadňuje výrobní proces a uvolňuje místo v kufru. Citroën zvolil levnější a lehčí LFP baterii, která však nabízí dostatečný jízdní dosah pro městský provoz. Citroën slibuje, že do roku 2025 přijde ještě dostupnější ë-C3 s dojezdem 200 km za cenu od 19.990 eur.

Propojení navigace s novou aplikací ë-ROUTES zajistí zkrácení doby jízdy a spolehlivější síť nabíjení, která je vždy k dispozici.

Interiér je čistý a inovativní

Největší zajímavostí interiéru je palubní deska, která je vlastně head-up displejem využívajícím zrcadlo. „Na tomto řešení jsme trvali a museli jsme najít zcela nové dodavatele,“ poznamenal Thierry Koskas, nový CEO Citroënu. Výsledkem je elegantně úzký palubní štít, na který se zároveň vejde množství informací.

Interiér vozu je jednoduchý a čistý, zároveň mu nechybí designérská intence a inovativní řešení. Mně osobně je sympatičtější než třeba současné členité interiéry Peugeotu. Volant je oválný, ale kupodivu mi vlastně přijde rozumně tvarovaný a drží se dobře. Volantové výstřelky jsou klasikou Citroën, takže tohle také udělalo radost. Jsou použity udržitelné materiály, které ale nepůsobí odpudivě levně.

Ve výbavě základní verze You chybí dnes už klasický velký displej. Výrobce nabízí možnost propojení smartphonu tak, že právě mobil bude displejem intertainmentu. Tak to už dělá třeba Dacia. Já tohle řešení opravdu vítám, protože nesnáším trend, ve kterém musí z každé palubky čouhat oslňující tablet. Vyšší verze pak velkým dotykovým displejem s USB porty vpředu i vzadu samozřejmě disponují.

Benziňák stál opodál

Kromě toho, že spalovací verze bude prý představena za několik měsíců, nepadla o benzinové C3 oficiálně zmínka. Venku před halou představení však stál jeden šedý kousek, který se lišil jedním detailem – výfukem. Otevřeli jsme proto kapotu, kde se ukázal známý tříválec 1.2 PureTech s turbem. Spárován byl se 6stupňovým manuálem.

Celkově se nová Citroën ë-C3 prezentuje jako cenově dostupný elektromobil, který má ambice oslovit širokou veřejnost a otevřít cestu elektromobilitě pro větší množství lidí. Díky svému cenovému závazku a dostatečné autonomii by mohl být atraktivní volbou v segmentu elektromobilů.