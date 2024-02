Nepotřebujeme ochranu před Číňany, říká šéf koncernu Stellantis

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zatímco Evropská unie zkoumá, zda má zavést cla na elektromobily z Číny, Spojené státy už to udělaly. Podle Carlose Tavarese, šéfa koncernu Stellantis, který má skrz značky Dodge, Chrysler, Jeep a Ram zejména na severoamerickém trhu velmi silnou pozici, je však něco takového nepotřebné – alespoň z Tavaresova pohledu.

„Nechci žádný druh protekce, protože jsme globální společností, takže bych nebyl chráněn všude,“ řekl webu Automotive News. „Ať se západní svět shodne na čemkoliv, nebude to platit pro zbytek světa. Budu muset čelit čínským konkurentům v Latinské Americe, v Africe a na blízkém východě, v Asii… To znamená, že jedinou možností je jít do toho po hlavě a bojovat,“ nechal se slyšet Tavares.

Zatím ovšem nemá čím bojovat. Před několika měsíci představený Citroën ë-C3 se zatím neprodává, na trh má vstoupit na jaře s cenou od 23.300 eur (590 tisíc korun). Později mají přijít jiná provedení s kratším dojezdem, a tedy patrně menší baterií, která by se s cenou měla dostat pod 20 tisíc eur (506 tisíc korun).

V tom však není sám. Pro boj s levnými čínskými elektromobily je však aktuálně z evropských značek jakž takž vybavena jediná – Dacia. Její levný elektrický model Spring čerstvě prošel faceliftem; ceník modernizované verze zatím není na světě a ten dosluhující je v Česku k mání v podobě skladových vozů za ceny okolo 530 tisíc korun.

Připomeňme, že i když Tavares hovoří o boji s čínskou konkurencí, koncern Stellantis v loňském roce investoval půldruhé miliardy korun do čínské značky Leapmotor. Ta plánuje vozit v Číně vyrobená auta do Evropy a později auta v Evropě i vyrábět.

A konečně, Tavaresova slova jsou v ostrém kontrastu s nedávným vyjádřením Elona Muska, který se koncem ledna o čínských značkách vyjádřil, že „pokud nebudou zavedeny žádné obchodní bariéry, v podstatě zdemolují většinu ostatních automobilek na světě“.