Nissan 300ZX Z31 (1984–1989): Tohle mohl být ještě Datsun

V názvu 300ZX označovala číslovka objem motoru V6 a písmeno Z vyjadřovalo příslušnost k řadě Z a bylo pokračováním značení, započatého v roce 1969 vozem, prodávaným na americkém trhu jako Datsun 240Z. Písmeno X bylo zase převzato od předchůdce 280ZX, a vyjadřovalo zaměření vozu na luxus a komfort. První generace 300ZX, známá jako Z31, bude popsána v tomto článku a o druhé generaci Z32 s podobnými tvary se dozvíte v samostatném článku někdy příště.

Z31 se na americkém trhu, kam především směřoval, poprvé představil v roce 1983 jako Nissan/Datsun 300ZX modelového roku 1984 (na víku kufru byly uvedeny oba názvy Datsun a Nissan). V ostatních částech světa byl ale 300ZX znám už jenom jako Nissan. Od modelového roku 1985 Nissan sjednotil název svých vozů a přestal používat značku Datsun.

Radost pohledět

Karoserii dvoudveřového kupé Nissan 300ZX navrhl Kazumasu Takagi a jeho tým vývojářů. Proti svému předchůdci 280ZX mělo lepší aerodynamiku se součinitelem odporu vzduchu 0,30. Pomáhala tomu nízká, dopředu se svažující příď s částečně zapuštěnými světlomety a splývající záď zakončená malým spoilerem pod zadním oknem (foto). Okno se spoilerem se dalo vyklopit nahoru a umožnit tak přístup do zavazadlového prostoru.

Splývající záď byla zakončená malým spoilerem pod zadním oknem. Okno se spoilerem se dalo vyklopit nahoru a umožnit tak přístup do zavazadlového prostoru.

Od začátku se kupé nabízelo ve dvou verzích s pevnou střechou a střechou s odnímatelnými panely (foto) nazývané T-Top. Na výběr byly také dva rozvory náprav. Kupé s rozvorem 2520 mm bylo dlouhé 4605 mm a kupé s rozvorem 2320 mm měřilo na délku 4410 mm. Šířka 1725 mm a výška pouhých 1260 mm byla u obou provedení stejná.

V roce 1986 prošla karoserie Nissanu 300 ZX Z31 mírným faceliftem. Model na obrázku měl kola a přední spoiler lakovány šedou barvou.

V luxusním interiéru byla kožená sedadla s vysokými opěrkami hlav a některé modely měly před dvouramenným volantem panel s digitálními ukazateli. Hlasový varovný systém dokázal ztlumit rádio a upozornit na nedovřené dveře, zapnutá venkovní světla po uzamčení vozidla nebo na nízkou hladinu benzinu v nádrži. K dalším vymoženostem 300ZX patřil audio systém Body Sonic se samostatným zesilovačem a reproduktory v předních sedadlech nebo digitální ovládání klimatizace. Nissany 300ZX se nabízely ve třech úrovních výbavy: SF (pouze v Kanadě), GL a GLL.

V roce 1986 prošla karoserie Z31 mírným faceliftem. U kupé byly rozšířeny podběhy kol, aby se do nich vešla větší 16palcová kola (pouze u modelů turbo). Nárazníky a další plastové díly dostaly nátěr v barvě vozu a z kapoty zmizel vzduchový otvor. K posledním úpravám došlo v roce 1987, kdy dostal vůz aerodynamičtější nárazníky, mlhovky a nové světlomety. K pozměněným zadním světlům přibylo třetí brzdové LED světlo nad zadním oknem.

Vidlicový šestiválec

Zadní kola Nissanu 300ZX poháněl vpředu podélně uložený vidlicový šestiválec, první japonský hromadně vyráběný motor tohoto typu. Motor V6 tak vystřídal řadové šestiválce používané dosud v řadě Z. Motor V6 VG30E s atmosférickým plněním, rozvodem OHV a objemem 2960 cm3 měl pro Evropu nejvyšší výkon 166 k (122 kW), dosahovaný při 5200 otáčkách a točivý moment 236 Nm. Přeplňovaný motor V6 VG30ET se stejným objemem, používaný v modelu 300ZX Turbo, měl maximální výkon 228 k (167,5 kW) a točivý moment 334 Nm.

Do karoserie řady Z31 se montovaly tři další motory: třílitrový motor V6 VG30DE s rozvodem DOHC a atmosférickým plněním, použitý v modelu 300ZR, přeplňovaný dvoulitrový řadový šestiválec RB20DET s rozvodem DOHC, používaný v modelu Fairlady 200ZR (prodával se pouze v Japonsku) a přeplňovaný dvoulitr VG20ET V6 OHC, montovaný do modelů 200Z/ZS/ZG. Všechny modely řady Z31 měly elektronické vstřikování paliva. Z31 byl dostupný s levostranným i pravostranným řízením.

Motory instalované do řady Z31 v období od roku 1984 do března 1987 měly doplňující označení typ A nebo typ B. Modely vyráběné od dubna 1987 do konce roku 1989 měly vylepšené chlazení motoru a označení W. Turbo modely vyráběné v letech 1984 až 1987 používaly turbodmychadlo Garrett T3 a kompresní poměr 7,8:1, zatímco modely z let 1988 a 1989 používaly turbodmychadlo T25 s nízkou setrvačností, kompresi zvýšenou na 8,3:1 a samo nastavitelné hydraulické zvedáky ventilů. Díky tomu měly o něco vyšší výkon. Z převodovek mohl zákazník volit mezi pětirychlostní manuální a čtyřstupňovou automatickou.

Podvozek kupé 300ZX Z31 vycházel z typu 280ZX. Měl stejné rozvory náprav (2320 a 2520 mm), nezávislé zavěšení předních kol se vzpěrami MacPherson, vinutými pružinami a stabilizátorem. Zadní náprava měla polo vlečená ramena s vinutými pružinami, elektronicky nastavitelnými teleskopickými tlumiči a stabilizátorem.

Speciální edice

V roce 1984 oslavil Nissan půlstoletí své existence modelem Nissan 300ZX řady Z31, nazvaným 50th Anniversary Edition (foto) a vybaveným přídavnými luxusními doplňky. Dvoumístné kupé s turbomotorem mělo stříbrný nátěr kombinovaný s černou dolní částí karoserie, digitální přístrojový panel obohacený o ukazatele průměrné spotřeby a gravitační síly. Pro USA bylo vyrobeno 5148 modelů Anniversary Edition a 300 jich bylo exportováno do Kanady.

V roce 1984 oslavil Nissan půlstoletí své existence modelem Nissan 300ZX řady Z31, nazvaným 50th Anniversary Edition a vybaveným přídavnými luxusními doplňky.

V roce 1988 debutoval model Shiro Special (foto) s přeplňovaným motorem, bílým perlovým nátěrem, tužšími pružinami a sedadly Recaro. Byl to ve své době nejrychlejší japonský vůz schopný dosáhnout rychlost 246 km/h (s vypnutým omezovačem rychlosti). Od ledna do března 1988 byla vyrobena převážně pro americký trh tisícovka vozů 300ZX Shiro Special.

V roce 1988 debutoval model Shiro Special s přeplňovaným motorem, bílým perlovým nátěrem a sedadly Recaro. S rychlostí 246 km/h to byl ve své době nejrychlejší japonský vůz.

Kabriolet

Kupé Nissan 300ZX bylo v roce 1984 přestavěno na kabriolet firmou R. Straman Company z Costa Mesa v Kalifornii. Jediný existující kabriolet Nissan 300ZX je nalakován modrou metalízou a je poháněn třílitrovým motorem V6 s atmosférickým plněním, přenášejícím točivý moment motoru na zadní kola přes pětistupňovou manuální převodovku. Dvoumístný vůz má černou skládací střechu, klimatizaci, elektrické ovládání oken dveří a CD přehrávač.

Továrna Nissan v japonské Hiratsuce (prefektura Kanagawa) vyprodukovala za pět let výroby necelých 330 tisíc vozů 300ZX, z čehož bylo 295 tisíc exportováno (hlavně do USA) a přes 35 tisíc jich zůstalo na domácím trhu. Druhá generace Z32 se vyráběla v letech 1989 až 2000 a bude ji věnován samostatný článek.