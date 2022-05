Nissan GT-R se jednou určitě stane elektromobilem, potvrdil zástupce značky

Automobilka Nissan s omlazováním nabídky sportovních modelů příliš nespěchá. Letitý Nissan 370Z sice před časem nahradilo nové zetko, nicméně GT-R současné generace R35 je na trhu ještě déle. Do výroby totiž vůz zamířil v prosinci roku 2007, o jeho nástupci však automobilka zatím nic bližšího nezmínila. Přesto už přemýšlí o jednu generaci dopředu.

Ashwani Gupta, COO automobilky Nissan, totiž v rozhovoru pro Top Gear prozradil, že model GT-R jednou čeká radikální změna. Je totiž nevyhnutelné, že tradiční sportovní model jednou vymění spalovací motor za elektromotor.

„Myslím, že je příliš brzy na to říkat kdy, ale ten den jednou jistě nastane,“ uvedl Gupta k elektrifikaci modelu GT-R. Automobilka však zatím nevěří, že by soudobá technologie elektromobilů byla dostatečně připravená na použití v takto výkonných vozech. A totéž by mělo platit také pro model Z.

„V současnosti, když děláme simulace elektrifikace těchto vozidel, nejsme schopni najít správné technologie, které by dokázaly definovat co je Z a co je GT-R. Nakonec se nejedná jen o auta, tato dvojice představuje naši kulturu.“

Gupta přitom upřesnil, že modely Z a GT-R hrají důležité role v nabídce automobilky. Využít měl přitom známé pohádkové přirovnání – zatímco model Z je pomyslnou krásko, model GT-R by měl být zvířetem. Tyto pozice by se přitom ani v budoucnosti neměly měnit a sportovní GT-R by mělo vždy zůstat na vrcholu nabídky.

Nedávné zprávy ohledně modelu GT-R přitom nehovoří zrovna optimisticky. Automobilka již před časem zastavila prodej modelu v Evropě i Austrálii a nedávno zastavila příjem objednávek na vozy modelového roku 2022 také v Japonsku. Není přitom jisté, zda se vůz vrátí v modelovém roce 2023.

Model Z pak trápí problémy s rozjetím výroby a dodávek. V domovském Japonsku se měl model dostat na trhy již v červnu, nakonec však automobilka posunula termín na průběh léta. V USA zatím automobilka ještě stále ani nezveřejnila ceny. Evropany to však příliš trápit nemusí, na náš trh se Z vůbec nedostane. Doufat tak můžeme maximálně v Nismo verze chystaných elektromobilů, které by měly časem dorazit s upraveným podvozkem a možná i vyšším výkonem.