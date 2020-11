Nissan Qashqai třetí generace se blíží, pod kapotou budou pouze hybridy

Třetí generace Nissanu Qashqai bude postavena na nové alianční platformě CMF-C, které by měla přinést výrazné zlepšení v oblasti komfortu, kvality a technologií. Proporce vozu, nabízející dostatečný prostor a snadnou manévrovatelnost, by měly zůstat víceméně stejné, ve velkém se však měnily použité materiály, které by měly přispět k nižší hmotnosti, vyšší bezpečnosti a lepším jízdním charakteristikám.

Lehčí, pevnější a lépe ovladatelný

Nissan například zvýšil použití Ultra Vysoce Pevné Oceli (UHSS) ve struktuře vozu až o 50 procent, což by mělo karoserii zajistit vyšší pevnost v tahu bez výraznějšího zvýšení hmotnosti. Přední a zadní dveře, přední blatníky nebo kapota jsou vyrobeny z hliníku, čímž automobilka ušetřila až 21 kilogramů, zatímco dveře zavazadlového prostoru jsou vyrobeny z kompozitního materiálu, čímž Nissan ušetřil cca 2,6 kilogramu.

Automobilka také upravila základní strukturu platformy CMF-C, která by nyní měla lépe přenášet náraz skrz konstrukci. Struktura by tak měla lépe absorbovat energii v deformačních zónách, čímž sníží zatížení přenášené při nehodě na posádku. Celkově by tak základní konstrukce vozu měla být až o 60 kg lehčí a 41 % tužší než původní model. Posádka se přitom může těšit na vyšší kultivovanost, jízdní komfort, lepší odezvu řízení i vyšší úroveň bezpečnosti.

Díky nové platformě CMF-C má nový Qashqai také upravené zavěšení McPherson na přední i zadní nápravě, které by mělo zajišťovat lepší kontakt s vozovkou za všech okolností a tím i vyšší jistotu za volantem. U modelů s pohonem předních kol s až 19“ koly je na zadní nápravě použita torzní příčka, u modelů s pohonem všech kol s až 20“ koly je na zadní nápravě použito komplexnější víceprvkové zavěšení.

Pouze s elektrickou asistencí

V rámci elektrifikační strategie automobilky Nissan by měl být nový Qashqai vybaven dvěma pohonnými systémy. Tím prvním bude 1,3 litrový motor ve dvou výkonnostních provedeních, vždy ale s 12V mild-hybridní asistencí. Druhou možností bude inovativní pohonný systém e-POWER, který nabízí plně elektrický pohon bez obav z nedostačujícího dojezdu a zdlouhavých zastávek u nabíječek.

O pohon kol se sice stará pouze elektromotor, pohonné ústrojí je však kromě tradiční výkonné baterie složeno také ze zážehového motoru, generátoru a měniče. Spalovací motor přitom v rámci systému e-POWER není spojen s koly, jako u tradičních hybridů, ale pouze nabíjí baterie. Na rozdíl od tradičního elektromobilu je pak zdrojem elektrické energie kromě baterií právě i spalovací motor.

Systému e-POWER navíc používá výkonnější elektromotor, srovnatelný s běžnými elektromobily. Vůz by tak měl poskytovat okamžitou reakci na plynový pedál, která bude srovnatelná s elektromobily. Spalovací motor, který přes generátor napájí baterii nebo přímo elektromotor, by přitom měl být odladěn na práci v ideálních otáčkách s ohledem na maximální účinnost, nízkou spotřebu a minimalizování hluku.

"Pokročilé a efektivní možnosti hnacího ústrojí představují inovativního ducha společnosti Nissan – není lepší příklad, než systém e-POWER." Přináší všechny jízdní výhody hnacího ústrojí elektromobilů bez kompromisů. Když mluvíme o inteligentní mobilitě Nissan, e POWER je její dokonalou ukázkou,“ řekl David Moss.

Vylepšené moderní technologie

Nový Qashqai bude kromě jiného vybaven i vylepšeným asistenčním systémem ProPILOT s funkcí Navi-link, který dokáže na dálnicích udržovat jízdu v pruhu, udržovat bezpečný odstup a podle potřeby přidává či zpomalovat pro udržení nastavené rychlosti. V hustém provozu dokáže vůz i zcela zastavit a opět se rozjet - tedy pod podmínkou, že auto před ním stojí méně než 3 sekundy. Systém je navíc schopen upravovat rychlost v závislosti na dopravním značení a snižovat rychlost před zatáčkami.

Kromě toho je nyní systém ProPilot schopen komunikovat s radary hlídajícími mrtvý úhel a aktivně zasáhnout do řízení v případě hrozící kolize. Systém také dokáže automaticky zabrzdit v případě hrozící nehody při couvání nebo upozornit na hrozící poškození boků, ke kterému může dojít například při jízdě po parkovišti.

„ProPILOT je jednou z našich nejoceňovanějších inovací na současném modelu Qashqai. Zákazníci milují, jak bezproblémově podporuje řidiče při udržování plynulé, přesné jízdy a bezpečné jízdy, zejména v rušném provozu, v noci nebo za špatného počasí. Jsme nadšeni, že tento pocit pohodlí a důvěry umocňujeme díky skvělým doplňkovým funkcím systému ProPILOT s funkcí Navi-link u nadcházejícího modelu Qashqai,“ uvedl Marco Fioravanti, viceprezident pro plánování produktů společnosti Nissan Europe.

Bez povšimnutí by ale neměly zůstat ani nové inteligentní LED světlomety, které jsou schopné přizpůsobit světelný paprsek podmínkám na silnici a aktivně zabraňují oslnění ostatních řidičů. Světlomet je totiž rozdělen do 12 LED prvků, které se po detekci blížícího se vozidla selektivně deaktivují. Světlomety tak nabídnou podstatně větší osvětlené zorné pole bez rizika oslnění ostatních řidičů.

Na bližší informace a technické specifikace si budeme muset ještě počkat, premiéra třetí generace nového Nissanu Qashqai je však plánována na jaro příštího roku. První vozy by se pak na trhu měly objevit zanedlouho poté.