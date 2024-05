Nizozemsko opět zrychluje, „stovka“ na dálnicích neměla kýžený efekt

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dlouhou dobu mohli Nizozemci po dálnicích jezdit rychlostí až 130 km/h. Koncem roku 2019 však vláda rozhodla o snížení limitu na 100 km/h v čase od 6 do 19 hodin kvůli vysokým emisím oxidů dusíku. V malé, ale hustě obydlené zemi totiž byly tyto emise v přepočtu na obyvatele šestinásobné oproti průměru EU.

Ke snížení limitu, samozřejmě spolu s úpravou infrastruktury za nemalých nákladů, došlo od března 2020. Ještě v tom roce ovšem podle nizozemského webu Autoweek investigativní novináři konzervativního deníku Trouw a progresivně levicového a „zeleného“ týdeníku De Groene Amsterdammer zjistili, že efekt snížení nejvyšší dovolené rychlosti na dálnicích je zanedbatelný.

Největší znečišťovatelé jsou podle nich jinde – v chovu drůbeže. „Jedna firma chovající 24 tisíc krůt je zodpovědná za více dusíkatých emisí, než ušetřilo celostátní snížení rychlosti,“ uvedl s odkazem na zjištění novinářů na podzim roku 2020 Autoweek.

Výsledků pátrání se poté chytila nizozemská Agentura pro hodnocení životního prostředí, Národní ústav pro zdraví a životní prostředí a Wageningenská univerzita. Výsledky ověřila a došla ke stejným závěrům.

Nizozemsko je čerstvě po volbách a vznikla tam nová, pravicová vláda, složená ze stran PVV (Partij voor de Vrijheid Strana pro svobodu), VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Lidová strana pro svobodu a demokracii), NSC (Nieuw Sociaal Contract, Nová společenská smlouva) a BBB (BoerBurgerBeweging, Hnutí zemědělců a občanů). A ta rovnou v rámci čerstvě uzavřené koaliční smlouvy rozhodla, že se na základě zmíněných výsledků rychlostní limit vrátí zpátky na 130 km/h.

Samozřejmě se rychle stihly ozvat hlasy, podle nichž není návrat ke 130 km/h dobrý nápad. Organizace Bezpečný provoz v Nizozemsku (VVN, Veilig Verkeer Nederland) tvrdí, že to bude mít negativní dopad na bezpečnost provozu.

Nepodkládá to však žádnými konkrétními daty, např. statistikou nehodovosti, na níž by byl vidět pozitivní vliv snížení limitu na 100 km/h, ba dokonce na svém webu rovnou píše, že „neví, jaký dopad bude mít zvýšení rychlosti na čísla smrtelných nehod na silnicích“, ale že to určitě „nepřispěje k ambici 0 smrtelných nehod do roku 2050“.

Institut pro výzkum silniční bezpečnosti (SWOV, Wetenchappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) na prohlášení VVN zatím nijak nereagoval. Z dat na jeho webu vyplývá, že počet nehod na silnicích s rychlostním limitem 100, 120 a 130 km/h se v roce 2020 oproti roku 2019 skutečně snížil o 29 %, ovšem tehdy začala v plné síle pandemie covidu a významně poklesla i hustota provozu. V roce 2022 už byl počet nehod na dotčených silnicích zhruba stejný jako v předcovidových letech 2017 a 2018.