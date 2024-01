Nošovická automobilka Hyundai vyrobila loni 340.500 automobilů, víc než předloni

Automobilka Hyundai vyrobila loni v Nošovicích na Frýdecko-Místecku 340.500 aut. Bylo to o 18.000 vozů více než v roce 2022, nárůst činil meziročně 5,6 procenta. Letošní plán výroby je 330.890 vozů. Automobilka to oznámila v tiskové zprávě.

Více aut než loni sjelo z výrobní linky v Nošovicích naposledy v roce 2017. Výrobní plán závod Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) překonal o 12.000 aut. „Úspěšným výrobním výsledkům napomohla stabilizace dodávek polovodičů i dalších dílů, značná poptávka po našich autech i vyšší efektivita výroby," uvedl prezident HMMC Changki Lee.

V Nošovicích stoupá podíl vyrobených elektroaut. „Roční produkce vozu Kona Electric poprvé dosáhla na úroveň modelové řady i30, v letošním roce podíl elektromobilů opět poroste," uvedl mluvčí závodu Petr Michník. Vozy s dieselovými motory tvořily v roce 2023 už jen sedm procent produkce slezského závodu.

Největší podíl výroby připadal i v roce 2023 na model Tucson, který tvořil přibližně 72 procent celkové produkce. Zhruba dva z pěti vyrobených vozů modelu Tucson jsou v hybridní nebo plug-in hybridní variantě. „Modely i30 a Kona Electric měly oba shodně třináctiprocentní podíl a zbylá dvě procenta připadala na ostrý sportovní vůz i30 N," uvedl Michník.

Auta z Nošovic loni putovala do 73 destinací, nejvíce do Německa, Velké Británie, Francie, Španělska a Polska. Do těchto pěti zemí zamířila téměř polovina loňské produkce závodu. Pro český trh bylo určeno necelých pět procent produkce.

„Kromě Evropy putují auta z Nošovic ve velkém také do zemí Středního východu, Mexika, ale také do Maroka, Ekvádoru či Austrálie. K exotickým destinacím s desítkami dodaných vozů se řadí například Brunej, Madagaskar, Chile či Salvador," uvedl Michník.

Poklesl rovněž podíl vyrobených aut s manuálními převodovkami, a to na 24 procent. Automobilka proto na konci února ukončí výrobu manuálních převodovek v hale Převodovkárna 1, ze které se obdobně jako z bývalé haly Převodovkárna 2 stane provoz společnosti Mobis zaměřený na montáž baterií do elektromobilů.

Na avizované hromadné propouštění ale nedošlo, z firmy odcházejí jen necelé dvě desítky lidí. „Většina zaměstnanců Převodovkárny napříč všemi profesemi nalezne náhradní pozici na jiném pracovišti v HMMC," potvrdil Michník.

Závod loni vyrobil 186.500 manuálních převodovek. Přibližně 120.000 jich putovalo do závodů Kia na Slovensku a HAOS v Turecku. Meziročně šlo zhruba o patnáctiprocentní pokles.

Na základě loni uzavřené kolektivní smlouvy stouply zaměstnancům od letošního ledna mzdy v průměru o 7,8 procenta. „Pracovník v pozici operátor 3, která je v závodě HMMC nejčastější, si tak v samotné základní mzdě polepší o 3000 korun měsíčně," uvedl Michník. Průměrný měsíční výdělek v dělnických pozicích podle něj za rok 2023 dosáhl 55.497 korun.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Nyní vyrábí modely Tucson, i30 v několika variantách a Kona Electric. Závod má více než 3200 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele. V roce 2022 podniku stoupl zisk o 2,05 miliardy na 10,96 miliardy korun a tržby o 27,31 miliardy na 167,73 miliardy korun.