TEST Hyundai Santa Cruz 2.5 T-GDI AWD – Letos něco nevšedního, Santo!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Tak schválně – kolik pick-upů s původem v osobním modelu jste letos potkali na silnicích? Žádný? Ještě před dvaceti lety se to u nás hemžilo nákladními favority, feliciemi, sem tam daciemi či fiaty. Dnes je však v Evropě pick-up chápán jako terénní auto s rámem, mechanickou čtyřkolkou, motorem s objemem hodně přes dva litry a drsným vousáčem za volantem. Jenže v Americe jsou tahle robustní pracovní auta dodnes nejžádanějšími modely na trhu.

V USA dlouhá léta patří na špičku žebříčku obří rámový Ford F-Series. Naopak v jihoamerické Brazílii je prodejní jedničkou Fiat Strada. Pamatujete si na něj? Před dvaceti lety na našem trhu převzal pozici Felicie Pickup a před dvěma roky konečně přijel v druhé generaci, jež nyní dobývá i Afriku a Střední východ. Kdekterý zájemce o pick-up se totiž spokojí se samonosnou karoserií.

Ojetinou za raritou

A právě tahle koncepce se zalíbila i Hyundaii, který speciálně pro potřeby Severní Ameriky vyrábí nevšední „náklaďák“, postavený na důvěrně známém kompaktním SUV Tucson, pro Evropu produkovaném ve slezských Nošovicích. Atraktivní figura exota jménem Santa Cruz nás zaujala natolik, že kvůli schůzce s ním v předvánočním čase s chutí procestujeme půl Česka. V největším dealerství Hyundaie na východě republiky totiž slouží jako nevšední lákadlo na zákazníky – a podle majitelových slov je přitahuje víc než (elektro)magnet!

Pro tento účel jsme si z bazaru AAA Auto na dlouhou štreku narychlo vypůjčili dvouletý tucson. Zachovalá ojetina se čtyřválcem 1.6 T-GDI o výkonu 110 kW, s manuální převodovkou, plnou výbavou včetně automatické klimatizace, zrcadlení telefonů, parkovací kamery, asistentu pro rozjezd do kopce i sjíždění svahů a 25.000 kilometry na kontě představuje s cenou 599.999 Kč jednu z velmi lákavých ojetin. Tucson se prodává i v USA, ale od svého evropského jmenovce se kupodivu příliš neliší: žádné šestiválce, ani několikalitrové objemy – tohle typické auto pro evropskou rodinu je i za Velkou louží dostupné výhradně s přeplňovanou šestnáctistovkou. Přesto za Velkou louží vytvořilo ideální základ pro přestavbu na atraktivní „osobní náklaďák“. A nám se nyní nabízí exkluzivní příležitost tohle unikátní auto vyzkoušet!

Proto rychle na palubu a vyrážíme směr nejzápadnější město Moravskoslezského kraje! Ať se nám zde předvede pravá Amerika v nejryzejší podobě!

Video se připravuje ...

Temné noční zjevení

Cesta z pražské redakce do Rýmařova, to je výpravná podívaná připomínající cestovatelský velkofilm. Usazeni v pohodlných křeslech tucsonu míjíme zámecký Chlumec nad Cidlinou, věžatý Hradec Králové, poté si odbočíme do Rokytna prohlédnout hračkářskou výstavu, dále projíždíme někdejším hlavním městem autobusů Vysokým Mýtem, úchvatnou Litomyšlí, tvarůžkovými Lošticemi, cukrovarskou a pivovarskou Litovlí, protínáme hanácký Uničov a konečně dorážíme do cíle.

Na parkovišti dealerství Auto Lašák už nás vyhlíží nejen samotný majitel Petr Lašák, ale i očekávaná americká rarita. A upřímně přiznáváme, že tohohle mastodonta navzdory černému laku nepřehlédnete ani za tmy. Je tak sebevědomý a gigantický…!

Naše první otázka je jasná – dá se tenhle unikát v místní autorizované prodejně objednat? Majitel zavrtí hlavou s tvrzením, že americké modely Hyundaie u nás nemají oficiální prodejní zastoupení. A dodává, že by mohl neodbytnému zájemci teoreticky prodej pouze zprostředkovat. Je však vidět, že se mu do podobné transakce nechce, kupujícímu by se objednávka prodražila a obchodníkovi by přinesla jen zbytečné servisní starosti s exotickým modelem.

Majitel nám však auto hrdě předvádí a upřesňuje, že jde o speciální výbavu Night. Temného exota tak zkrášlují 20“ černá litá kola a černé chromované detaily, nočnímu odstínu podlehlo dokonce i vnitřní čalounění a prakticky veškeré detaily.

Pick-up Santa Cruz přesto žádným smutečním dojmem nepůsobí, naopak z něj čiší všudypřítomný luxus. V Americe se prodává s jedinou karoserií, zato hned v pěti výbavách. Vstupní pohonnou jednotku představuje čtyřválec 2.5 GDI (140 kW) s osmistupňovým automatem Shiftronic a pohonem předních kol, vyšší specifikace jsou osazeny přeplňovaným motorem 2.5 T-GDI (206 kW), osmistupňovou dvouspojkovou skříní DCT a pohonem všech kol. Zvyklosti odpovídají USA, hyundai dokonce nosí hrdý pomyslný štítek „Made in USA“ – od loňského roku se vyrábí v Alabamě. A protože Američané na dlouhých cestách vyžadují výsostný komfort, na palubě vždy najdete osmipalcový centrální displej, zpětnou kameru, výběr jízdních režimů a ještě větší porci bezpečnostních asistentů. Na celém santa cruzu naopak nenajdete jedinou obyčejnou žárovku, vše obstarávají diody LED.

Nákladní limuzína

Magicky černý krasavec téměř pětimetrové délky sice proporčně připomíná jen lehce natažené kompaktní SUV, při přímém porovnání s ním však odhalujeme optický klam – pick-up si k vizuálnímu odlehčení pomáhá přifouknutím všech rozměrů. Kapota je proti tucsonu pořádně vysoká, americké volnočasové auto je navíc velmi sebevědomě rozkročené. Zvenčí si všímáme nejen masivního nárazníku, ale i lehce upravené grafiky osvětlení. Stejně jako aktuální tucson po faceliftu má diodové „světlušky“ ubytované ve třech, nikoli čtyřech podlažích. Ale pozor, přestože všechny vnější díly přídě vypadají jako vylisované ze stejné formy, žádný z nich není převzatý. Platí to jak pro světlomety, tak nárazník, blatníky i kapotu. Zatímco tucson má všechny plechy plné prolisů a zakřivení, santa tolik nevyčnívá.

Jeho výjimečný charakter však zdůrazňují mohutné prahové nášlapy, proti ostatním pick-upům se designérům podařilo vytesat stylovější a líbivější napojení korby na kabinu s pozvolna klesajícími bočnicemi.

Ani se nám nechce věřit, že palubní deska zůstala zcela totožná. A skutečně – po vyklopení dveří se před námi rozevírá důvěrně známý interiér, v němž jsme dnes cestou strávili tři hodiny. Kabina přesto v detailech působí prémiově, přední sedadla s koženými potahy disponují elektrickým seřizováním, vytápěním i odvětráváním, obraz parkovací kamery se ve vysokém rozlišení rozprostírá přes celou obrazovku centrálního displeje.

„Na nic nečekejte a jeďte se projet. A jako fotografickou kulisu doporučuji naše krásné náměstí,“ pobízí nás sympatický Petr Lašák ve svém automobilovém království, předává do ruky klíček a ukazuje cestu. Odolali byste? Jistěže zbytečná otázka…

Za volantem se navzdory notoricky známému prostředí okamžitě cítíme jako v mohutnějším autě. Čtyřválec má mocný zátah, vždyť je proti našemu motůrku o devět deci objemnější a oplývá skoro dvojnásobnou silou. Navíc pocitově sedíme daleko výš než před chvilkou v tucsonu. A upřímně – tolik lidí se v něm po nás ani zdaleka neotáčelo. Jestliže se expresivní design SUV za necelé tři roky okoukal, pak santa cruz u nás nezevšední ani za sto let. Na palubě vládne komfort, zadní lavice však navzdory třímetrovému rozvoru náprav žádným přebytkem podélného prostoru nehýří. Největší zvláštnost po otočení vzad však představuje blízká stěna s kolmým oknem, nainstalovaná přímo za zadními sedadly. Rozměrné sklo je zde vybaveno dokonce i prakticky posuvným okénkem. A daleko za námi se rozprostírá rozměrná nákladní korba, v tomto případě zakrytá originální posuvnou roletkou, přitahovatelnou jednoduše pomocí řemínku.

Jestliže si z nenaložených pick-upů po každém testu pamatujeme natřásání hopsavé zadní nápravy odpružené podélnými listovými pery, zde máme k dispozici kompletní podvozkový komfort běžného osobního vozu. Navíc je v kabině příkladné ticho, kde silný motor jen příjemně hučí a převodovka dává o své práci vědět jen akustickými pomlkami. Jenže za každý zážitek se platí – kombinace obrovských kol, velkorysé světlé výšky, značných jízdních odporů a objemného motoru zde vede k průměrné spotřebě okolo jedenácti litrů. Když si však uvědomíme, že některá tuctová asijská SUV s přímovstřikovými přeplňovanými čtyřválci a automatem běžně jezdí za deset litrů, palivový příplatek za nejvyšší možný stupeň exkluzivity chápeme jako nicotný.

Vždyť to vlastně není drahé

Ihned po návratu do dealerství už čelí Petr Lašák našim zvědavým dotazům na auto. Usedne tedy osobně za volant a během plavby po předvánočním okolí Rýmařova vzpomíná, jak si nevšední vůz pořídil. „Prodáváme okolo třiceti aut měsíčně. Pozice prodejní jedničky se vystřídala – místo tucsonu u nás kraluje kompakt i30. Když jsem však před lety v televizi spatřil vizi amerického picku-pu na bázi tusconu, měl jsem jasno – jako prodejce značky ho musím mít.“

Protože se k nám tento model neimportuje, nechal si jej dovézt individuálně od obchodníka v Praze. Jak to ale bylo s homologací a úpravami pro splnění evropských norem?

„Americká auta mají podle tamní vyhlášky červené zadní blikače. Aby se nemusely stylové zadní svítilny devastovat, dovozce světla v nich zalepil a předělal elektroinstalaci. Blikače jsou vyvedeny do nárazníku,“ prozrazuje Petr Lašák. Software palubního počítače navíc umožňuje snadné přepínání rychloměru z mil na kilometry. Zároveň dodává, že model Santa Cruz se stal zároveň poslem aktuálního faceliftu tucsonu, když jako první snížil počet předních světlometů na tři řady. Podle našich informací jezdí v současnosti s českými doklady a značkami čtyři Hyundaie Santa Cruz. Pozornost tak mají zajištěnu všude, vždyť výchozích nošovických tucsonů u nás jen za prvních letošních deset měsíců přibylo 5407 kusů…

Černý americký pick-up nese v dokladech datum první registrace prvního prosince loňského roku a od té doby po silnicích Jeseníků zdolal dvanáct tisíc kilometrů. A jak nám majitel potvrzuje, kompletní povinné a havarijní pojištění vozu v aktuální hodnotě 1.500.000 Kč stojí 19.525 Kč. Přitom za podobné sumy se dnes pojišťují mnohem lidovější modely. Ani servisní interval s výměnou oleje po 15.000 km či roce nikterak nevybočuje z evropských standardů. „Navíc se o zavazadla bát nemusíte,“ dodává Petr Lašák a ukazuje nám uzamykatelné úložné prostory přímo v bocích a dně korby, další skryté uzavíratelné skříňky se navíc rozprostírají pod sedadly v kabině. Právě důvtip v detailech dělá z vizuálně pracovního auta atraktivní volnočasový stroj.

Cestou zpět na rýmařovskou základnu už si se santa cruzem připadáme jako letití dobří kamarádi, tohle auto nás baví a vidíme v něm velký potenciál oslovit i evropské individualisty. Paleta pěti výbav SE, SEL (2.5 GDI), XRT, Night a Limited (2.5 T-GDI AWD) je s výjimkou testované specifikace kombinovatelná s šesti působivými barvami včetně pískové California a bledě modré Stone. Navíc je k dispozici pět typů čalounění včetně tří verzí kožených provedení, a nadto čtyřmi designy litých kol od 18 do 20 palců. Co víc ještě k úplné spokojenosti a zvýraznění osobnosti potřebujete? My už snad jen naložit na korbu dovolenkové vybavení a těšit se, až opět v plné kráse dorazí další léto.

Se zázemím to má složitější

Když chce cizinec uspět v USA, musí přijít s něčím nevídaným. Proto se kdysi Saab 900 a Yugo Koral proměnily v atraktivní kabriolety a proto dnes po Spojených státech jezdí prodloužené Kie Sportage nebo Fiaty 500X s obřím motorem 2.4 Multiair.

Když chce Američan uspět v Evropě, zkrátka musí přijít s něčím nevídaným. Proto se před dvěma lety Hyundai Tuscon proměnil právě v pick-up.

Model Santa Cruz skvěle vypadá a stejně tak jezdí, navíc je navzdory pracovní karoserii pozorný k cestujícím a příkladně komfortní. Pokud si chcete pořídit pick-up pro pózování či reprezentaci a jeho korbu nehodláte zneuctívat nákladem, lepší auto na současném českém (neoficiálním) trhu nenajdete. Jen se smiřte s tím, že americký původ znamená nechat si veškeré příslušenství a drtivou většinu náhradních dílů dovážet až z USA. Tuzemských servisů Hyundaie se však nebojte, už kvůli zájmu o auto vás z nich technici nevyhodí.

Na nápaditém a líbivém Hyundaii Santa Cruz je škoda jen dvou chyb, v obou nedostatcích je však americký pick-up nevinně – spotřeba se příliš nevejde do běžného českého rodinného rozpočtu a pick-up se příliš nevejde do běžné české rodinné garáže.