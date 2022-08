Notocyklová VC Rakouska 2022: Sasaki vyhrál Moto3 i přes dvojitý trest

13. závodem letošního mistrovství světa silničních motocyklů byla Velká cena Rakouska. Red Bull Ring má po vybudování nové „motocyklové“ šikany celkem jedenáct začátek, osm pravotočivých a tři levotočivé. Právě nový retardér je ovšem značen 2a a 2b.Trati vévodí šestnáctimetrová socha býka. Okruh je tzv. „stop and go“, tvrdě se brzdí a poté razantně zrychluje.

MotoGP

Dopolední warm up patřil obhájci titulu, Fabio Quartararo byl ze všech nejrychlejší (1:29,8 min). Objevily se dokonce dešťové kapky.

Moto2

Desetiminutovou „rozcvičku“ zvládl nejlépe Fermín Aldeguer (1:34,6 min).

Moto3

Ranní warm up ovládl Ayumu Sasaki (1:41,7 min). Asparovi hoši vyrazili do závodu až z osmého (Izan Guevara), respektive jedenáctého (Sergio García) místa. Šéf týmu Aspar Jorge Martínez řekl před startem Karlu Abrahamovi: „Na předchozí závod v Británii musíme zapomenout. Počasí je spekulativní, ale jezdci jsou spokojeni a věřím, že mají na to, aby zabojovali o vítězství.“

Sasaki si musel odbýt dvojité dlouhé kolo za sestřelení Garcíi v Silverstone. Po startu závodu vypsaného na 23 okruhů vyrazil jako druhý, vedl Deniz Öncü, záhy se však Japonec dostal do čela. Ale s odbytím trestu dlouho neotálel, jen se propadl až na 20. místo. Danielu Holgadovi se zvedlo po zhasnutí červených světel přední kolo, moc však neztratil, bojoval o vítězství. Vpředu jezdili i Tatsuki Suzuki a David Muñoz, ten přitom startoval šestnáctý!

V 5. kole vyjel z trati Öncü a do čela se dotáhli Guevara s Garcíou. Dlouhé kolo si musela odbýt i Ana Carrasco, ale ta byla poslední… Stejný trest dostal i Riccardo Rossi, zkrátil si novou šikanu. Sasaki jezdil rychleji než v kvalifikaci a dotahoval se zpět dopředu. Carlos Tatay se po pádu v 9. kole pokusil pokračovat, ale brzy vzdal. Sundal ho Andrea Migno a vyfasoval „long lap“.

David Muñoz zajel v závěru nejrychlejší kolo a v cíli řekl svou ještě ne uplně dokonalou angličtinou: „Ve warm upu jsme udělali změny a evidentně k lepšímu. Jsem šťastný, další stupně vítězů!“ Suzuki: „Udělal jsem všechno, co šlo, jel jsem na sto procent, ale bojovat tady s KTM je hodně složité.“ Sasakiho husqvarna není nic jiného než rakouský stroj s jinou koncernovou značkou. A Ayumu prozradil: „Nevím ani, jak jsem to dokázal, ale nevzdal jsem se. V Silverstone jsem udělal chybu a dostal trest. Věděl jsem, že musím být v závdě velmi rychlý, nakonec jsem jel rychleji než v kvalifikaci. Chci dohnat bodově kluky vpředu a zabojovat ještě o titul mistra světa!“

Zdroje: iSport.cz, Wikipedia, MotoGP Twitter, MotoGP.com, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.