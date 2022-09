Nová Alfa Romeo Spider? Díváte se jen na upravenou Mazdu MX-5

Spekulace o tom, že by Mazda MX-5 mohla dostat sourozence pod značkou Alfa Romeo, se během let objevily několikrát, ale jak víme, nikdy k tomu nedošlo. Italové na základě současné generace Miaty místo další Alfy Romeo Spider postavili Fiat 124 Spider, jehož výroba skončila po pouhých třech letech. Někdo se proto rozhodl vzít věc do svých rukou.

Vůz na fotkách byl spatřen v Británii a snímky sdílel tamní klub majitelů Mazdy MX-5. Následně na ně upozornili také kolegové z webu Carscoops, kterým se podařilo zjistit, že jde o modelový rok 2019 se základním 1,5litrovým motorem o výkonu 96 kW (131 k). S množstvím odvedené práce na autě by člověk čekal, že půjde spíše o silnější dvoulitr…

Vepředu se moc změn neodehrálo, majitel pouze odstranil znáček Mazdy a osadil novou masku chladiče s typickým V uprostřed a logem Alfy Romeo. V masce jsou kromě toho umístěna dvě doplňková kulatá světla. Když se přesuneme k boční části, nepřehlédnutelná jsou kola, charakteristická pro celou řadu modelů Alfy Romeo. Za těmi předními se krom toho objevil pravděpodobně falešný výdech se zabudovaným směrovým světlem po vzoru Alfy Romeo 8C . Pod ním se nachází drobný nápis Centro Stile Alfa Romeo s logem značky uprostřed.

Na zádi výměnou loga značky a nalepením nápisu Spider úpravy pouze začaly. Krom toho je nový celý zadní nárazník se zabudovanou mřížkou, z níž vykukuje čtveřice koncovek výfuku. SPZ se posunula výše, do úrovně zadních světel, která jsou také nová. Atypicky tvarovaná světla Mazdy MX-5 čtvrté generace nahradila dvojice kruhových, vhodnějších pro Alfu Romeo.

Na model Alfa Romeo 8C mimochodem odkazují například i vnější zpětná zrcátka, která nahrazují standardní zrcátka Mazdy. Z interiéru fotky zachycují jen bočnici jednoho sedadla, do níž je vyraženo logo Alfy Romeo. My však podobně jako kolegové z Carscoops očekáváme, že změny uvnitř budou minimální, se sem tam umístěným logem značky.