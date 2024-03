Nová Dacia Sandero bude i na elektřinu. Známe odhad, kdy se začne vyrábět

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Úspěšná Dacia Sandero je nejprodávanějších modelem značky a během loňského roku dokonce byla druhým nejprodávanějším novým autem v Evropě. Nejlevnější moderní Dacia se v aktuální generaci vyrábí už od roku 2020 a Dacia už podle nejnovějších informací pracuje na budoucím nástupci. Ten mimo jiné bude vycházet z nejmodernějších technologií nového Renaultu 5 E-Tech – vůbec poprvé se Sandero představí také jako elektromobil.

Denis Le Vot, generální ředitel Dacie, se na autosalonu v Ženevě rozmluvil o budoucnosti Sandera a potvrdil i to, na co potenciální zájemci čekají. „Nová generace Dacie Sandero se představí se spalovacím motorem, ale následně bude mít také čistě elektrickou verzi. Bude uvedena na trh v roce 2027, nebo 2028 a bude se vyrábět až do roku 2035.“ Od toho roku bude Evropská unie vyžadovat prodej nových aut pouze s nulovými emisemi.

Nová Dacia Sandero bude větším autem než doposud. Bude těžit z vývoje nových elektromobilů od Renaultu, jako je nový Renault 5 a bude malé SUV Renault 4, ale vedení Dacie se zatím nerozhodlo o své budoucnosti v nejmenším segmentu A po skončení elektrického Springu. Potenciální nástupce by přitom mohl zakládat na technice nové generace Twinga, kterou Renault vyvíjí jako elektromobil s cenovkou pod 20 tisíc eur.

Šéf Dacie se v Ženevě rozmluvil i o novém Dusteru a budoucím větším Bigsteru. Populární SUV začíná čelit konkurenci nových soupeřů z Číny, včetně MG ZS, a Dacia i nadále věří, že Duster bude jasnou volbou všech zájemců o dostupné robustní terénní SUV s pohonem všech kol a velkými nájezdovými úhly. V Evropě je oblíbenou volbou lesních služeb i policejních sborů. Větší Bigster se pak přestaví na prodloužené modulární platformě CMF-B a bude spíše cestovním než terénním modelem.

Dacia v loňském roce překročila hranici 8 milionů prodaných vozů. Celosvětově loni prodala 650 tisíc aut, pričemž z toho 550 tisíc kusů si našlo své zákazníky v Evropě, kde značka získala rekordní tržní podíl 4,3 procenta pro osobní vozy.