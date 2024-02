Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zatímco na rozlehlém stánku Renaultu je největším lákadlem znovuzrozená R5, u Dacie, jejíž prostor je o poznání menší, se návštěvníci ženevského autosalonu mohou dopodrobna podívat hned na dvě novinky - modely Spring a Duster. Obě se sice světu už ukázaly, ale výstavní premiéru si odbývají právě zde.

Kromě nich tu na piedestalu stojí dakarský speciál Sandrider a v pozadí se krčí již delší dobu známé modely Jogger a Sandero Stepway. Já ale přijel zkoumat novinky - a jako první mě zaujal modernizovaný elektromobil Spring.

Ten má, jak odhalují boky, stále stejnou konstrukci. Kromě dveří je na něm však zvenčí úplně všechno nové, navržené podle nejmodernějšího designového jazyka značky Dacia, a já se nestačím divit - vypadá vážně dobře ze všech stran.

Pořád je neuvěřitelně mrňavý, ale do šířky orientovaná přední maska mezi lampami - je to, stejně jako dosud, jen denní svícení, hlavní světlomety jsou o patro níž - se snaží navozovat dojem větší šířky a přinejmenším na fotkách se jí to docela daří. Podobně funguje panel mezi kompletně novými zadními svítilnami, které připomínají ty na novém dusteru a když trochu přimhouříte oči, uvidíte světelný podpis podobný tomu na MPV Jogger.

Nasoukat se za volant springu, či dokonce na zadní sedačky, chce jistou dávku obratnosti. Vůz je uvnitř snad ještě menší, než napovídá pohled zvenčí, a když chci natočit video, musím si mobil skoro až nalepit na nos, aby palubní desku hezky zabral.

Ta ale vypadá i působí oproti dosavadnímu provedení nesrovnatelně moderněji a nikoho by nenapadlo, že spring je technicky deset let starým Renaultem Kwid, vyvinutým pro indický trh. Přístrojový štít je displejem, druhý velký displej trůní uprostřed palubní desky nad výdechy klimatizace a panelem jejího ovládání.

Také je tu nový volič převodovky, který mě u staršího provedení springu vytáčel tím, že se jím muselo otáčet naopak, než by bylo intuitivní. Po faceliftu tu je klasická páčka, kterou - alespoň podle schématu natištěného na ní - zatlačíte od sebe pro zpátečku a potáhnete k sobě pro dopřednou jízdu. Stejně jako před faceliftem však chybí parkovací režim, patrně bude stále potřeba voličem zařadit neutrál a zatáhnout ruční brzdu, jejíž klasická páka je o kousek víc vzadu.

Líbí se mi i potahy sedaček s bílými tečkami, připomíná mi to hvězdnou oblohu. Pohodlnost springu je pochopitelně dost závislá na tom, jak moc jste velcí, ovšem vpředu je místa docela dost. Bylo by to trochu lepší, kdyby tu nebyl tak nepatřičně velký volant, ale vejdu se bez problémů.

Dozadu se naopak soukám složitěji - ale že spring není autem pro čtyři dospělé, bylo jasné už dřív. Zavazadelník také nepřekvapí, ale ani nezklame, a nově může spring za příplatek mít také malý box např. na nabíjecí kabel pod přední kapotou.

Duster působí odvážně

Opodál stojící nová generace SUV Duster je také světu už dobře známá, odhalila se ještě v roce 2023 a kolegové ze Světa motorů ho už stihli prozkoumat i naživo.

Na mě se usmálo štěstí - to myslím vážně, dosavadní duster je jedním z mých nejoblíbenějších moderních aut - právě až na ženevském autosalonu, kam Dacia dovezla tři předprodukční kousky.

Zatímco spring se proměnil opravdu výrazně, u dusteru jako by si automobilka byla vědoma toho, že má v rukou poklad, a snažila se ho změnit co nejméně. Samozřejmě tu je kompletně nový design od předního nárazníku po (případnou) kouli tažného zařízení, ale např. velikostí je nový duster zvenčí i zevnitř velmi podobný tomu dosavadnímu.

Jeho design vyzařuje robustnost a odvahu vydat se vstříc dobrodružství, čemuž nestojí v cestě ani technika. Naftu sice už nedostaneme, ale klasický pohon 4x4 je stále v nabídce a světlá výška přes 20 centimetrů je dost velká na to, aby toho člověk mohl projet spoustu.

V interiéru je novinkou displej trůnící nahoře nad výdechy ventilace, nechybí však praktický držák na smartphone po jeho boku. Design interiéru odráží novinky zvenčí, rysy jsou ostře řezané a dojem robustnosti přetrvává i zde. A mám radost z toho, že některé části interiéru mohou mít třeba šedomodrou barvu.

Interiér vozu nabízí další chytré detaily i kromě držáku vedle displeje. Mobil si můžete postavit i do slotu před řadicí páku, ovšem takhle ho nejde nabíjet. A mezi příslušenstvím je v rámci programu příslušenství s názvem Youclip k mání mimo jiné nacvakávací držák nápojů, který lze připevnit zezadu na středovou konzoli a na jeho strany dále upevnit lampičku či háček na tašku. Mimochodem, všimněte si, že i zadní místa v novém dusteru dostala dva nabíjecí porty USB.

Třetí generace dusteru tedy, alespoň soudě dle prvního dojmu, má co nabídnout. Jak jezdí, se dozvíme na dynamické prezentaci, která by na sebe již neměla nechat dlouho čekat.