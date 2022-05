Nová Honda Civic Type R bude představena v červnu

První zprávy o spatření maskovaného prototypu nové generace Hondy Civic Type R se objevily již v květnu roku 2020, o oficiální premiéře se však navzdory představení nové generace klasické Hondy Civic dlouho nemluvilo. To se však nedávno změnilo.

Stephen Collins, ředitel značky Honda pro australský trh, v nedávném rozhovoru pro magazín Carsales prozradil, že premiéra ostrého hatchbacku proběhne již příští měsíc. „Zatím se ukazovala se spoustou kamufláže, naplno se však ukáže v červnu, během evropského léta,“ citují australští kolegové představitele značky.

Pravděpodobně tak půjde o globální premiéru dlouho očekávaného modelu, je však zvláštní, že v červenci se během závodů NTT IndyCar Series očekává vůbec první představení modelu Type-R na americkém trhu, kde by měl být podle starších zpráv vystaven ještě maskovaný prototyp.

Video se připravuje ...

Nezbývá tedy než doufat, že se příští měsíc skutečně dočkáme plnohodnotné evropské premiéry, nikoliv jen poodhalení nových zajímavostí. Všichni ale s napětím očekáváme, co vlastně bude nový Civic Type-R ukrývat pod kapotou. Podle starších zpráv by se totiž mělo jednat o vůbec poslední nový automobil Honda s čistě spalovacím motorem na starém kontinentu.

Pod kapotou by se přitom s největší pravděpodobností mohla objevit vylepšená verze 2,0litrového turbem přeplňovaného čtyřválce, který známe již z minulé generace. Stávající výkon 235 kW by však mohl nepatrně povyrůst – a to i bez elektrické asistence. Přenos výkonu na přední kola by pak měla zajišťovat pouze manuální převodovka.

Lze navíc očekávat, že se nová Honda Civic Type R opět dočká skvěle nastaveného podvozku, který by měl modelu pomoci znovu získat rekord mezi ostrými předokolkami na Nürburgringu. Ten totiž minulé generace vyfoukl Renault Mégane RS Trophy-R s časem 7 minut a 40.1 sekundy.

S klasickým benzínovým motorem, manuální převodovkou a bez jakékoliv elektrifikace bude nová Honda Civic Type R zřejmě posledním starosvětským hot-hatchem v současné nabídce, což by mohlo společně s méně výstředním designem maskovaných prototypů přilákat obrovskou skupinu zákazníků. Nezbývá tedy než doufat, že už se konečně dočkáme.