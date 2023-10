Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nová Škoda Kodiaq je na světě a už na jaře se začne objevovat na českých silnicích. Zásadní letošní novinka mladoboleslavské značky se odhalila začátkem října v Berlíně ve standardní verzi i sportovnější výbavě Sportline. Na tu jsme v minulých týdnech navázali naší vlastní vizí vrcholného Kodiaqu RS a teď vám přinášíme další nové rendery kodiaqů, s nimiž se v budoucnu budeme setkávat v každodenním provozu.

Jak by vypadala nová Škoda Kodiaq ve službách integrovaného záchranného systému? Inspirovali jsme se aktuálními služebními kodiaqy první generace a přinášíme vám naše návrhy trojice škodováckých SUV s houkačkami, pro něž v následujících letech budete vytvářet záchranářskou uličku.

Nejnovější Kodiaq vám představujeme ve specifikacích pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a Zdravotnickou záchrannou službu ČR. Vytvořili jsme je ve spolupráci s naším dvorním grafikem Honzou Lušovským, který vychází z vozů, s nimiž se již můžeme setkávat na našich silnicích, akorát v první generaci.

Všechny tři organizace jsou pravidelnými zákazníky mladoboleslavské automobilky a je pouze otázkou času, za jak dlouho se začneme setkávat s reálnými služebními speciály. Umíte si představit, že by nová Škoda Kodiaq pomáhala a chránila, zachraňovala lidské životy i bojovala s požáry v Česku? A myslíte si, že by vypadala jako na našich renderech? Napište nám do komentářů, jak se vám líbí.