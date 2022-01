Nová statistika dopravních nehod chce zlepšit jejich prevenci

Podle statistik policie zemřelo v posledních pěti letech na českých silnicích asi 500 až 600 lidí ročně, zhruba 2500 lidí ročně pak utrpělo vážná zranění. Česká republika tak v rámci EU patří mezi země s nadprůměrným počtem smrtelných dopravních nehod, s čímž by měla pomoci i nová generace statistik dopravních nehod.

Nové statistiky by měly přispět k lepší identifikaci klíčových rizikových faktorů, které vedou ke vzniku nehod. Odborníci by tak měli být schopni například lépe definovat, jaké riziko nehody vzniká, když má řidič určité množství alkohol v krvi. V rámci projektu by měl navíc vzniknout také software, který umožní statistický výpočet přehledu nehod, jejich aktualizaci i integraci do stávajících pravidelných reportů dopravních nehod.

Projekt vznikl na podnět Ředitelství služby dopravní policie (ŘSDP) a jeho vývoj bude probíhat v úzké spolupráci s Oddělením statistiky ŘSDP. Výsledkem by se mělo stát lepší využití dat o nehodách, které jsou policií a dalšími institucemi (MD ČR nebo BESIP) využívány k programům prevence.

Projekt získal podporu Technologické agentury ČR a kromě Anglo-americké vysoké školy v Praze (AAU) se bude na projektu podílet také Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Práce na projektu začaly letos v lednu a výsledky by měly být ŘSDP k dispozici od konce příštího roku.