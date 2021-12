Odborníci varují před agresivitou za volantem. Radí, jak se řidiči mají zklidnit

Nadcházející vánoční svátky nejsou pro všechny dny klidu, míru a pohody, pro mnohé je to také stres spjatý s nutností koupě chybějících dárků nebo obecně koncem uplynulého roku. I proto v těchto dnech odborníci varují před negativními emocemi za volantem. Každý člověk kvůli přirozené osobnosti reaguje na vnější podněty odlišně, bohužel v silničním provozu mohou být negativní emoce zdrojem nebezpečného jednání, vedoucího klidně k tragickým nehodám.

Během vyšetřování dopravních nehod se často hovoří v případě negativních emocích o agresivitě. Odborné odhady přitom zmiňují až 40% podíl agresivního jednání řidičů při smrtelných dopravních nehodách. Nezvládnuté emoce totiž často směřují například k jízdě nepřiměřenou rychlostí, nesprávnému předjíždění či jinak nestandardnímu způsobu jízdy. Statistiky Policie ČR přitom hovoří v tomto smyslu jasně, tyto tři příčiny měly od ledna do listopadu roku 2021 za následek 232 zmařených lidských životů a v 746 případech vedly k těžkému zranění účastníka nehody.

„Ta bezohlednost bude na jednom z prvních míst toho, proč ty nehody vznikají. Policie v tom vidí nepřizpůsobení stavu vozovky a rychlost a tak, ale primárně v těch lidských vlastnostech, který způsobují nehody, bude ta bezohlednost a to, že ti řidiči staví tu svoji prioritu nad ty ostatní,“ říká k tomu Dušan Uhlík, velitel stanice Karlovy Vary, HZS Karlovarského kraje.

„Situace agrese na silnici mohou vyvolávat vytáčení jakési spirály agresivity, což je samozřejmě velice špatná věc,“ souhlasí dopravní psycholog Michal Walter. V obecné rovině lze přitom původ agresivního chování hledat nejen ve vrozené dispozici daného jedince. Způsobit ho může také naučené chování, a především pak stresové vnější faktory, například pomalá jízda jiného vozu, chování chodců či složitá dopravní situace s časovou tísní. I ty nejklidnější řidiče tak může nějaká krizová situace vykolejit.

Není to však jen agresivní chování, které je výsledkem průchodu emocí u řidičů. Do této oblasti odborníci řadí rovněž nevěnování se řízení nebo jinou formu nesoustředění se při ovládání vozidla, mimo jiné vlivem strachu, smutku či úzkosti, ale rovněž i radosti a euforie.

„V kabině vozu existuje jistá forma odosobnění, která někdy způsobí, že děláme věci, jenž bychom jinak nedělali. Stejný fenomén funguje příkladně na sociálních sítích nebo na internetu. Tam lidé rovněž někdy napíší komentáře, které by v životě danému člověku do očí neřekli. V dopravním provozu se však takové silné emotivní projevy a reakce mění v nebezpečné,“ vysvětluje psycholog Michal Černík další důvod agresivního chování řidičů.

Jak si tedy s danou situací poradit a jakým způsobem zahnat emoce? „Je třeba zachovat chladnou hlavu a na agresivní podněty vůbec nereagovat, prostě úplně se od toho myšlenkově odříznout,“ radí hlavní poučku psycholog Michal Walter.

Hlavně by si řidič měl uvědomit závažnost svého jednání, tedy vnímat vysokou míru rizika vážné dopravní nehody. „Předností každého řidiče by měla být především odpovědnost a ohleduplnost vůči sobě i ostatním účastníkům silničního provozu, doplněná maximálním soustředěním na jízdu a aktuální dění na silnici,“ říká Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš – Setkání s realitou. Účinnou prevencí je v tomto směru navození klidnější atmosféry, ať už poslechem oblíbené hudby nebo odpovídající časovou rezervou pro cestování.

Právě kampaň Ty to zvládneš - Setkání s realitou dokládá, jak nebezpečné může být nezodpovědné chování řidičů. „Jestli se někteří řidiči změnili na základě videí, které v této kampani spatřili, je to jen dobře. A jestli jsme vychovali mladé řidiče k tomu, co je nenaučila autoškola a odnesli si z našeho celoročního seriálu něco do provozu, tak jsme moc rádi,“ uzavírá Dušan Uhlík, velitel stanice Karlovy Vary, HZS Karlovarského kraje, který na této kampani dlouhodobě spolupracuje.