Nové DS 4 přichází na český trh. Láká na francouzské know-how i na širokou nabídku motorů

Francouzská prémiová značka DS se na evropských trzích po letech vrací do segmentu kompaktních hatchbacků. Na scénu opět přichází model označený DS 4, a to čtyři roky poté, co v roce 2018 skončila první generace, původně prodávaná ještě jako Citroën DS4. Za tu dobu se však v dané třídě hodně změnilo, na což reaguje i nové DS 4.

Nová definice hatchbacku

Znát je to už na samotném designu. Nejde tak ani o stylisticky jazyk DS, který v aktuální formě více sází na ostré rysy, ale o samotnou koncepci auta, s výraznější inspirací světem SUV. Sama automobilka mluví o opětovném definování standardu kompaktního hatchbacku, což konkrétně znamená zvýšenou stavbu karoserie i některé stylistické prvky, dále zdůrazněné u verze Cross, s odhalenými plasty v dolní části karoserie nebo střešními ližinami.

S délkou 4.400 mm DS 4 však nadále zapadá mezi tradiční kompaktní hatchbacky, výška 1.470 mm je ale třeba o 30 mm více než u Mercedesu třídy A. Nutno ale zdůraznit, že nová DS 4 v tomto směru navazuje na předchůdce, který už rovněž měl v rámci kategorie zvýšenou stavbu.

Nové trendy jsou ale především vidět uvnitř. Předchůdci bylo mnohdy vyčítáno, že je jeho interiér hodně podobný tehdejšímu Citroënu C4 se stejným technickým základem, a tak novinka vsadila na zcela svébytné řešení.

A interiér nové DS 4 je hodně originální. Vrací se ke koncepci se zabudovaným displejem multimediálního systému do palubní desky, není tak volně stojící jako u jiných dnešních aut. Navíc ho doplňuje ještě jedna dotyková obrazovka, na středovém tunelu, pro ovládání funkcí vozidla. Její umístění umožnil fakt, že DS 4 nabídne výhradně automatickou převodovku. Kompaktní volič tak uvolnil prostor i pro odkládací prostor v těchto místech, což by s řadicí pákou nebylo možné.

Specialitou jsou rovněž skryté švy prošívání koženého čalounění nebo obložení kabiny – jasanový dekor je opravdu ze dřeva, strukturované povrchy zase vychází z práce ryteckých mistrů. Překvapit mohou též ukryté středové výdechy ventilace.

Sama automobilka přitom hovoří o využití toho nejlepšího francouzského know-how, ať už z hlediska zpracování, péče o zákazníka nebo techniky. Právě té nabízí nové DS 4 přehršel, čímž chce novinka podtrhnout svůj luxusní charakter. Vedle dnes už běžných prvků jako hlídání mrtvého úhlu nebo Matrix LED světlomety tu jsou i v segmentu zatím méně vídané prvky.

Head-up displej promítá informace přímo na čelní sklo, nechybí ani noční vidění upozorňující díky infrakameře na chodce a zvířata na vzdálenost 200 metrů před vozidlem. Na přání dodávaný podvozek Active Scan Comfort s elektronickými tlumiči využívá i dat z čelní kamery, a tak při sepnutém režimu Comfort systém „čte“ povrch vozovky před sebou a podle toho upravuje nastavení odpružení.

Ostatně i samotný technický základ se od mainstreamových modelů koncernu Stellantis liší. DS 4 tak sice využívá stejnou platformu EMP2 nové generace jako dnešní Peugeot 308, což se podepisuje na shodném rozvoru 2.675 mm, třeba uložení ramen zavěšení je ale jiné. Navíc podvozek používá hliníkových komponentů místo plechových. DS 4 je mimochodem s šířkou 1.866 mm také o 14 mm širší než 308.

Přijde i elektromobil

Lákadlem nové DS 4 pak může být i na dnešní dobu široká paleta dostupných motorizací. Prim hrají především benzinové motory, tříválec 1.2 PureTech (96 kW) doplňuje čtyřválec 1.6 PureTech ve dvou výkonových verzích se 133 kW a 165 kW. Turbodiesel 1.5 BlueHDi (96 kW) pak má lákat zákazníky pravidelně jezdící dlouhé trasy. A v duchu dnešní doby nechybí ani plug-in hybrid, s kombinovaným výkonem 165 kW. Jak bylo již řečeno, všechny verze se přitom spoléhají na osmistupňový automat, manuál pro DS 4 ani nebude nabídnut.

V roce 2024 pak na trh dorazí i čistě elektrická verze. Ta bude prvním sériovým modelem koncernu Stellantis, jehož je dnes DS součástí, postaveným na základech nové platformy STLA Medium přizpůsobené elektrickému pohonu. Zda bude odlišný základ znamenat také upravený vzhled, automobilka zatím neprozradila. Nová architektura ale slibuje dojezd až 700 km na jedno nabití.

Právě rok 2024 je i datem, kdy by se DS mělo už čistě orientovat na elektrifikované vozy, elektromobily a hybridy. Co to však znamená v případě dnes uvedené DS 4, není jasné. Jisté je každopádně zachování plug-in hybridu, stávající spalovací motory by pak mohly nahradit mildhybridy, jak se spekuluje. Stellantis totiž podle zákulisních zpráv pracuje třeba na mildhybridním tříválci 1.2 PureTech, který by se pro DS 4 hodil. Nechme se tak překvapit, jak to bude.

Také široká nabídka verzí

Pestrá je však také nabídka jednotlivých verzí, vždyť ceník čítá hned osm stupňů výbav. Pro zorientování zdůrazněme, že tu jsou tři základní modely – výchozí DS 4, sportovně laděné DS 4 Performance Line a naopak DS 4 Cross inspirované světem SUV.

Z toho následně vyplývají čtyři stupně výchozího modelu (Bastile, Bastile+, Trocadero a Rivoli) a dva výbavové stupně od modelů Performance Line a Cross. Nutno přitom zmínit, že tyto deriváty se odlišují hlavně svým stylem. Cross evokující SUV tak nemá zvýšený nebo zesílený podvozek, ale „jen“ optické prvky ve stylu SUV. Nechybí mu však Advanced Traction Control umožňující změnit nastavení elektroniky podle typu povrchu vozovky pod koly.

Představitelé českého zastoupení přitom očekávají, že největší zájem bude o ty nejlépe vybavené kousky, tedy verze Trocadero a Rivoli. To už znamená hodně bohatou výbavu zahrnující třeba 19“ kola, online navigaci, rozšířený head-up displej (Trocadero) nebo třeba i Matrix LED světlomety, kožené čalounění a sledování mrtvého úhlu (Rivoli). V případě 1.6 PureTech (133 kW) takový model přijde na 940.000 Kč, respektive 1.030.000 korun.

DS věří, že se nová čtyřka stane důležitou součástí nabídky, a to i na českém trhu, kde má pomoci k dalšímu růstu prodejů. Loni bylo u nás registrováno 140 kusů DS, o 50 % více než o rok dříve a v tomto růstu by značka ráda pokračovala. Konkrétně u DS 4 je letos cílem registrovat asi 60 jeho kousků. I to naznačuje, že DS u nás nadále zůstává alternativou. To ale ve výsledku může být dnes výhoda. Značka totiž zdůrazňuje, že díky nižšímu objemu výroby nemusí řešit nedostatek výrobních komponentů jako někteří konkurenti, a tak výroba běží podle plánů.