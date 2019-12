Nové logo automobilky Kia už se objevilo na prvním autě. Jak se vám líbí?

Za poslední roky ušla automobilka Kia obrovský kus cesty. Jedna z mála věcí, které jsou už od devadesátých let stejné, je její logo. To současné totiž vzniklo roku 1994 v rámci oslav padesáti let od založení společnosti. Od té doby si vystačilo jen s drobnými korekcemi, tedy až do dnešních dní. Kia se totiž nyní připravuje na zcela nový znak.

Emblém si Kia nechala registrovat už před časem a z ochranné známky nebylo těžké vyčíst, jak že to bude nové logo společnosti vypadat. Zcela nový je styl písmen, která nejspíš i nadále zůstanou v oválu podobnému Fordu. Tento styl se objevil už na konceptu Imagine By Kia představeném na ženevském autosalonu, tady však písmena nebyla spojena a chyběl i onen ovál.

Snímky produkčního auta s novým logem ale ukazují finální realitu, kterou si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii. Fotky se prvně objevily na korejských webech před pár dny, teď už vesele kolují sociálními sítěmi a (zatím stále neoficiálně) potvrzují, že Kia lehce pozmění svou image.

Se znaky si Kia celkově ráda hraje. Jak jsme připomínali v dřívějším článku, kupříkladu model Mohave má na severoamerickém trhu do jisté míry unikátní logo. Stejně tak Stinger má doma, tedy v Jižní Koreji, v symbolu písmenko E.

A jak se zbrusu nové logo líbí vám? Je to pro značku další krok kupředu?