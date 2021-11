Nové Mini už se začíná odhalovat. Ještě si ale na něj počkáme

Značka Mini je důkazem, že v některých segmentech je retro pořád v módě. Novodobé Mini s retro stylem se prodává už od roku 2000, aktuálně je tak na trhu už jeho třetí generace, nabídka značky se navíc během let dále rozrostla také o další modely. Srdcem značky dnes vlastněné BMW ale nadále zůstává třídveřový hatchback, který už se začíná chystat na příchod čtvrté generace.

Automobil stále jednoduše nazývaný jen jako Mini (případně Mini 3D podle počtu dveří) je připravovaný pro rok 2023, a tak se na silnicích už postupně začaly objevovat maskované prototypy vozu. Testování je tak v plném proudu, což nyní poměrně nečekaně přiznala i sama automobilka. Sama totiž zveřejnila sérii fotografií nového vozu. I to není neobvyklé, nezvyklé je však to, s jakým předstihem to výrobce udělal. Vždyť nové Mini se do prodeje dostane až za více než rok.

Oficiálně nafocený prototyp sice zůstává skrytý pod vrstvou kamufláže, přesto je částečně rozpoznatelný jeho design. Ten půjde ve stopách předchůdců, svým způsobem se ale vrátí ke kořenům, když má být jednodušší. Viditelné velké kulaté světlomety vozu zřejmě dodají roztomilý vzhled, mluví se také o kompaktnějších rozměrech.

Proměna čeká také interiér. Ten má být jednoduše řešen, bez zbytečných kudrlinek, minimalistická kabina však zároveň nemá být nudná nebo lacině vypadající. Naopak se očekává luxusnější zpracování, nadále se pak počítá s řadou individualizačních prvků, které mají každému kousku dodat jedinečnou vizáž.

Co se týče nabídky pohonných jednotek, tak prezentovaný prototyp je elektřinou poháněný. Bližší informace zatím známé nejsou, nová generace elektrické techniky by však měla zajistit delší dojezd, který je u současného Mini Cooper SE doslova žalostný. Kvůli jen 32,6kWh bateriím vůz ujede jen 235 km podle metodiky WLTP. Potvrzeno je nicméně zachování také zážehových i vznětových jednotek, už jen pro ty trhy, kde trend elektromobility není tak silný jako v Evropě nebo Číně. V jejich případě se však Mini zřejmě nevyhne elektrifikaci, očekává se totiž nasazení mildhybridů, uvedených již v novém BMW 2 Active Tourer.

Mini 3D nové generace se i nadále bude vyrábět v domovské továrně v britském Oxfordu, který se má stát opravdovým domovem značky. Od roku 2025 se tak do Oxfordu přesune i produkce Mini Cabrio, které se aktuálně vyrábí v Nizozemí, v závodě VDL Nedcar. Tuto spolupráci chystá koncern BMW Group zcela ukončit, v rámci reorganizace raději naplní vlastní výrobní závody. Nabídku zřejmě opět doplní také Mini 5D, přestože příchod pětidveřového derivátu stále není definitivně potvrzený.

Mini v nové generaci svých aut počítá také s dvěma novinkami vyvinutými ve spolupráci s čínským Great Wall, ryze miniaturním modelem Minor a malým crossoverem, usazeným v nabídce pod model Countryman, který má naopak v nové generaci vyrůst. Očekává se také příchod vozu vycházejícího z konceptu Urbanaut, byť stále není jasné, zda skutečně půjde o MPV, nebo zda jen využije myšlenku udržitelnosti konceptu.