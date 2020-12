Mini je něco jako Porsche 911. Nová generace si navzdory výrazné změně uchová svoji osobnost

Mini pod vedením automobilky BMW zažilo rozsáhlou renesanci, kdy po příchodu moderní interpretace slavného „knedlíku“ značka postupně expandovala a nabídla nové modely. Ne vždy se však novinky povedly, a tak po rozmachu došlo zase k jistému zužování portfolia. Aktuálně se však pracuje na nové generaci vozů, které mají značku dovést do nových segmentů, v nichž ještě nepůsobí.

Součástí nové generace vozů Mini samozřejmě bude také originální hatchback, který značku dělá značkou. Jestliže novodobé generace postupně rostly, ta současná v pětidveřové formě na délku měří bezmála čtyři metry, čtvrté novodobé Mini se vrátí ke kořenům. Čeká ho totiž zásadní změna.

„Po více než 60 letech je nutné, aby Mini udělalo odvážný krok vpřed, ale také musí zůstat věrné svému původu, a to je třídveřový hatch,“ šéf značky Bernd Körber s tím, že v případě hatchbacku se chystají největší změny za posledních dvacet let, které kdy BMW u této značky provedlo.

Automobil se opět zmenší, aby byl zase ryzím městským vozem. Zároveň však navzdory výrazným změnám zůstane své. „Čím více se blížíme k další generaci toho, čím je Mini známé, tím opatrnější musíme být, bychom v jediném kroku nezměnili příliš mnoho,“ doplňuje šéfdesignér Oliver Heilmer. Ten zároveň zdůrazňuje, že každý den pracuje na vyvážení historického odkazu s nutností změny.

Nové Mini se podle zákulisních zpráv inspiruje prvky letošní digitální studie Urbanaut. Nabídnuto bude jak se spalovacími motory, tak v čistě elektrické verzi. Ta už je ve formě Mini Cooper SE od roku 2019 dostupné také pro aktuální generaci.

Zachování charakteru je však podle vedení klíčové, šéf značky se dokonce v tomto směru nevyhýbá jisté paralele s legendárním Porsche 911. „Model 911 musí být v průběhu času pečlivě vyvíjen, protože to je to, co znamená být Porsche. Pro nás je to podobné v tom, že také Porsche muselo v jistou dobu udělat krok za hranice toho, s čím bylo spojeno, a nyní nabízí výrazně širší portfolio,“ říká Bernd Körber.

Slova vedení tak potvrzují dřívější zprávy o velkých změnách v nabídce Mini. Britská značka totiž chystá expanzi nabídky, která počítá s nabídnutím modelů větších než kdy dříve. Mluví se dokonce o SUV s technikou BMW X3, které by se mohlo stát vůbec prvním modelem značky s motorem vpředu podélně a pohonem zadních kol. Největší model značky (ale zároveň nejmenší auto ve své kategorii, pro zachování agilního charakteru Mini) se prý nebude jmenovat Mini Maxi, jak by se vtipně nabízelo, nýbrž Mini Travaller, po vzoru někdejšího kombíku.