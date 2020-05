Nové Mitsubishi Outlander může být poháněno motory od Nissanu

Současná generace Mitsubishi Outlander se ve světě prodává již od roku 2014, takže se pomalu blíží chvíle, kdy bude nahrazena novějším modelem. Jeho příjezd, plánovaný na tento rok, už potvrdila i samotná automobilka, o detailech se ovšem oficiálně zatím příliš nemluví.

Příliš informací navíc nepřinesly ani zprávy našich zahraničních kolegů, kterým se již od září minulého roku občas podaří spatřit maskovaný prototyp během testování. Design vozu však bude s největší pravděpodobností vycházet z ještě ostřejšího pojetí masky Dynamic Shield, jakou již v minulosti poodhalil koncept Engelberg Tourer.

Mnohem zajímavější jsou ovšem zvěsti o technice, která by měla ve velkém sázet na výhody společného vývoje v rámci aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Nový Outlander by tak dokonce mohl být postaven na stejných základech, jako nová generace Nissanu Rogue/X-Trail, jehož premiéra se rovněž očekává v tomto roce.

Na mnohem zajímavější informace ovšem s odkazem na japonský magazín Nikkei upozornil web Automotive News, podle kterého by měl mít nový Outlander pod kapotou spalovací motor z dílny Nissan. Podobná spolupráce dvou tradičních japonských značek je bezprecedentní, přesto s ohledem na všudypřítomné snahy snižovat náklady dává smysl.

Mitsubishi by však mělo využívat pouze spalovací motory Nissan, zatímco očekávaný plug-in hybridní pohon by měl pocházet z vlastní dílny a časem by se mohl na oplátku zabydlet i pod kapotou vozů značky Nissan. Prvním modelem Nissan s plug-in hybridní motorizací od Mitsubishi by se pak mohlo stát kompaktní SUV Qashquai, dodává zpráva Nikkei.