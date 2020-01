Příští rok představí Mitsubishi nový Outlander i menší SUV, obě nabídnou plug-in hybrid

Automobilka Mitsubishi představila třetí generaci modelu Outlander již před téměř osmi lety, během kterých prošel vůz několika modernizacemi. Již v druhé polovině příštího roku bychom se však měli dočkat představení generace čtvrté, jak v rozhovoru pro Automotive News Europe potvrdil Bernard Loire, šéf evropského zastoupení značky.

Možná ještě zajímavější novinkou je však ohlášení nového malého SUV, které by mělo být představeno zhruba ve stejné době, jako nový Outlander. Loire bohužel neprozradil žádné detailnější informace, nový Outlander by však měl být postaven na platformě z dílny aliance Renault-Nissan-Mitsubishi a obě novinky by měly nabídnout plug-in hybridní pohon.

Právě hybridní modely přitom pro Mitsubishi rostou na důležitosti. Do konce září se na evropském trhu prodalo okolo 27.000 plug-in hybridních modelů Outlander, zatímco v minulém roce dosahovaly celkové prodeje jen 15.000 kusů.

Pokud tedy značka udrží tempo, očekává ke konci kalendářního roku okolo 36.000 prodaných plug-in hybridních kusů, čímž by výsledek minulého roku zlepšila o působivých 20.000 kusů.

Mitsubishi se však v tomto roce na klesajícím evropském trhu dařilo celkově. Prodeje do září 2019 vzrostly o 7 % na 134.886 vozidel. Kromě modelu Outlander na tom měl velkou zásluhu i malý Space Star. Vůz, který spadá do segmentu ohroženého přísnými regulacemi CO2, tak prý zůstane v nabídce a v blízké budoucnosti by se měl dočkat další modernizace.