Nové Porsche 911 GT3 na prvních fotkách. Uchová si atmosférický motor

Porsche 911 má za desítky let své kariéry nepočítané množství fanoušků. Ti největší milovníci řízení zbožňují hlavně ostré 911 GT3, které je s každou novou generací napjatě očekávané. Již brzy se dočkají nové generace, na bázi dnešní 911 generace 992. Ještě před oficiální premiérou tu máme několik klíčových informací o ní.

Tu nejočekávanější zodpovíme hned v úvodu, 911 GT3 si i v nadcházející generaci uchová atmosférický motor tak, jak její fanoušci doufají. Andreas Preuninger, ředitel GT řady u Porsche, potvrdil, že 911 GT3 použije modifikovaný agregát z 911 Speedster. Ten přitom poháněl atmosférický šestiválec typu boxer o objemu čtyř litrů naladěný na 375 kW.

Úpravy pro 911 GT3 si vyžádaly hlavně přísnější emisní normy, kterými se předchozí 911 Speedster ještě nemusel zabývat. Výkon má každopádně zůstat právě na 375 kW (510 k), což by byl jen mírný nárůst deseti koní proti předchůdci. Preuninger mimochodem pro britský magazín Autocar přiznal, že většinu vývojového času inženýrům zabralo právě přizpůsobení agregátu novým regulím, a tak na zásadní výkonové vylepšení nebyl už prostor.

Šestiválec má nicméně nadále být schopen točit až 9000 otáček. A co víc, vedle dvouspojkového PDK bude i nadále možné zvolit manuální převodovku!

Vývojáři se nicméně snažili vůz udělat co nejlehčí, nechybí tak opět typické prvky pro 911 GT3, jako jsou chybějící zadní sedačky, menší množství těsnících materiálů nebo tenčí skla v oknech. Nově je však doplňuje také třeba karbonová kapota. Výsledkem je tak stejná hmotnost jako u předchůdce, a to navzdory obecně větším rozměrům, které souvisí s novým základem 911 generace 992.

Bez bližších podrobností tak Porsche slibuje, že novinka bude na závodních okruzích rychlejší než předchozí 911 GT3. Tomu pomůže třeba vyspělejší aerodynamika.

Jejím ústředním prvkem je zadní přítlačné křídlo, které je nově řešené. Uchyceno je totiž shora, a to na základě závodních zkušeností. Pomáhá to totiž přítlaku a zároveň to lépe směřuje vzduch k motoru. Porsche ostatně tvrdí, že nová řešení sice přispívají k 50% zvýšení přítlaku, zároveň však nezvyšují odpor vzduchu. Nové 911 GT3 díky tomu má být rychlé nejen na závodních okruzích, ale také při jízdě vysokou rychlostí třeba po německých autobahnech.

Aerodynamické změny logicky doplňují také úpravy podvozku. Pružiny jsou o 25 až 30 % tužší než u předchozí generace, zadní víceprvková náprava s natáčením však z ní byla převzata. Naopak přední lichoběžníková náprava je nová, s prvky z čistě okruhových variant Cup a RSR.

Vnější změny přitom doplní i jedna důležitá uvnitř. 911 GT3 se totiž dočká i většího voliče převodovky, což umožní sekvenční řazení pákou. Nabídka jízdních režimů se pak omezí na tři - Normal, Sport a Track s tím, že každý z nich bude možné upravit podle svých představ.

Nové Porsche 911 GT3 by se na trh mělo dostat během příštího roku. Výchozí verzi by opět měla doplnit také komfortnější varianta Touring. Do budoucna se pak samozřejmě počítá i s primárně okruhovým derivátem 911 GT3 RS.