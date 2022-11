Nové Subaru Impreza oficiálně: Změny jsou evoluční, nazlobené RS nesmí chybět

Jednou z významných novinek letošního autosalonu v Los Angeles byla i šestá generace kompaktního hatchbacku Subaru Impreza, který je s touto akcí významně spjat. Ostatně v roce 1992 zde měla premiéru i vůbec první generace – tehdy ještě v karosářských provedeních sedan a kombi.

Šestá generace se bude prodávat už jen jako hatchback, ačkoliv na některých trzích byla pátá generace dostupná i jako sedan. Novinky po stránce designu exteriéru jsou pak dle očekávání pouze drobnějšího charakteru a navazují na nedávno představený crossover Crosstrek, v Evropě dříve známý jako XV.

Nová Impreza tak dostala nepatrně větší šestiúhelníkovou masku, kterou lemují agresivnější a ostřeji tvarované světlomety. Změnou prošly také tvary blatníků, boční prolisy karoserie nebo boční prosklení, díky čemuž působí vůz sportovněji a dynamičtěji. Výraznou novinkou jsou však i tvary zadních světel, která se horizontálně rozdělují.

Kromě designových změn zapracovala automobilka také na tuhosti karoserie, která by měla být oproti předchozí generaci až o 10 % tužší. Vylepšením prošel také symetrický pohon všech kol, který by měl rychleji reagovat a nabízet vektorování točivého momentu, zatímco posilovač řízení převzatý z modelu z WRX by měl nabídnout lepší reakce a ještě větší potěšení z jízdy.

Základem americké nabídky bude klasický 2,0litrový plochý atmosférický motor (boxer), nabízející nejvyšší výkon 113 kW a 197 Nm točivého momentu, dostupný ve výbavách Base a Sport. Pro zájemce o svižnější jízdu však automobilka nově nabídne i verzi RS, osazenou 2,5litrovým atmosférickým boxerem, nabízejícím nejvyšší výkon 136 kW (185 k) a 241 Nm točivého momentu. Do americké nabídky modelu Impreza se tak 2,5litrový motor vrací poprvé od roku 2005.

Verze RS přitom potěší agresivnějším vzhledem díky upravenému exteriéru s černými dekory v masce, na prazích nebo černými zrcátky. Černě lakována jsou také 18“ litá kola. Standardní výbavou budou lepší LED světlomety, zatímco uvnitř potěší červeno-černá sedadla, doplňky imitující karbon nebo audio-systém Harman Kardon s 10 reproduktory.

Všechny motorizace budou spojeny s CVT převodovkou Lineatronic, zatímco pátá generace nabízela i pětistupňový manuál. Pro výbavy Sport a RS však převodovka nabídne i speciální „manuální“ režim, který by měl simulovat osm přednastavených režimů. K jejich volení přitom půjde použít pádla pod volantem.

Kromě volantu s pádly však kabina nabídne i nový infotainment s úhlopříčkou 11,6 palce, který je vertikálně orientovaný a nabízí bezdrátovou podporu Apple CarPlay a Android Auto. Pro nižší výbavy je pak připravena menší 7,0 palcová obrazovka. Standardem je však vylepšený asistenční systém Subaru Eyesight, který má širší zorné pole a dokáže identifikovat chodce i cyklisty v křižovatkách.

Automobilka také vylepšila sedadla, která by měla nabídnout lepší oporu, a údajně zvětšila i odkládací prostory v kabině. Zadní sedadla jsou přitom stále dělená v poměru 60:40. Novinkou by měl být také vylepšení klimatizační systém, který se chytře soustředí především na obsazená sedadla, díky čemuž by měl vůz hospodárněji nakládat s palivem a zajistit větší komfort.

Vůz navíc disponuje propojenými službami Starlink Safety a Security Connected Services, díky čemuž může nabídnout nouzovou asistenci, asistenci při poruchách, upozornění na spuštění alarmu, atd. Nechybí však ani nouzová automatická brzda.

Vůz byl zatím představen v USA, kde se jeho uvedení na trhy očekává v průběhu jara příštího roku. O dostupnosti na globálních trzích, tedy včetně evropských, zatím nemáme bližší informace.