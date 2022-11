Nové Subaru Impreza poodkrývá siluetu, představí se v Los Angeles

Automobilka Subaru oznámila, že premiéra nové (již páté) generace modelu Impreza proběhne během letošního autosalonu v Los Angeles, který odstartuje 17. listopadu. Stručné oznámení bohužel doplnila pouze snímkem siluety, ke kterému nedodala nic zajímavého.

Ze snímku je nicméně patrné, že nová Impreza bude opět klasickým hatchbackem, jehož silueta se nápadně podobá současné generaci. Přední část kapoty se však zdá být více skloněná, zatímco záď by mohla být lehce protažena. Linii střechy prodlužuje decentní spoiler.

Podle některých názorů by designové změny mohlo naznačovat nedávno představené nové Subaru Crosstrek – na evropských trzích dříve prodávaný pod označením XV. O technické ani technologické výbavě vozu však v současnosti nic bližšího nevíme.

Lze předpokládat, že vůz bude opět vybaven bezpečnostním systémem Subaru EyeSight a standardním pohonem všech kol. Minulá generace si nás získala také svým podvozkem, velkou příležitostí k vylepšení však budou pohonné jednotky, které ve srovnání s konkurencí působí poněkud letargicky.

Dodejme, že nové Subaru Crosstrek stojí na vylepšené platformě SGP (Subaru Global Platform), která by se tak mohla stát i základem nové Imprezy páté generace. Platforma by mohla být tužší a měla by pomoci lépe potlačovat hlučnost vozu.

I pod kapotou nového Crosstreku se však zabydlel 2,0litrový hybrid s označením e-Boxer. Mělo by se však jednat o upravenou pohonnou jednotku, jejíž parametry zatím neznáme. Motor však bude stále spojen s CVT převodovkou Lineartronic. Na bližší informace si však budeme muset ještě chvíli počkat. Ostatně otázkou bude i dostupnost nové generace v Evropě.