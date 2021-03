Nové SUV Lexus LF se zřejmě opozdí, důvodem má být nový motor V8

Po včerejším upozornění na pravděpodobně odloženou premiéru Toyoty GR86 přišel japonský web Best Car s další zajímavou informací ohledně novinek v portfoliu automobilky Toyota, respektive Lexus. Zpoždění by totiž mělo nabrat i představení nového vlajkového SUV, které má nahradit model LX.

Novinka, o které se v minulosti hovořilo jako o modelu LQ a následně LF, by mohla být produkční verzí odvážného konceptu Lexus LF-1 Limitless, který byl představen v roce 2018. Původní odhady počítaly s premiérou v příštím roce, podle nových informací japonských kolegů se však zřejmě dočkáme až s ročním zpožděním.

Jedním z důvodů by přitom mělo být zdržení při vývoji nového dvakrát přeplňovaného motoru V8, jak dodávají kolegové z Best Car. Vývoj nového motoru totiž komplikují i omezení spojená s pandemií koronaviru.

O dvakrát přeplňovaném vidlicovém osmiválci se přitom v souvislosti se značkou Lexus nemluví poprvé. Původně měl být motor vyvíjen především pro závodní verzi modelu LC, který se měl objevit během čtyřiadvacetihodinovky na Nürburgringu v roce 2020. Od závodního vozu pak měl být odvozen i civilní model, který by nejspíš dostal označení F.

Závodní sezónu v minulém roce však výrazně ovlivnila pandemická situace, navíc se již předtím objevovaly zprávy z automobilky, podle kterých měl být projekt zrušen. Japonský web Best Cars ovšem před časem opět nabídl spekulace, podle kterých by ještě nemusel být projektu konec.

Vraťme se ale k budoucímu modelu Lexus LF, který by podle dostupných informací měl vzniknout na GA-L verzi platformy TNGA. Tedy stejná verze platformy, jakou využívá například vrcholný Lexus LS. SUV by mělo nabídnout až tři řady sedadel a pod kapotou bude zřejmě standardně usazen 3,5litrový šestiválcový hybrid. Dvakrát přeplňovaná V8 by mohla být určena pro verzi F, která by tak mola nabídnout výkon okolo 650 koní a točivý moment až 650 N.m.

Kromě toho se také spekuluje o vývoji ještě jednoho SUV značky Lexus, které by se však mělo výrazně vymykat běžné nabídce. Novinka by totiž měla být postavena na rámovém podvozku a vynikat by měla i při jízdě v náročném terénu. Zatím se však jedná jen o spekulace.