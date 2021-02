Nové Tesly obsahují i herní počítač, výkonem dohání moderní konzole

Interiér modernizované Tesly Model S zaujal veřejnost hned několika výraznými inovacemi, včetně nového volantu, úpravy hlavního infotainmentu, přidání obrazovky pro zadní cestující, atd. Jedna zajímavá drobnost však na první pohled vidět není.

V rámci modernizace elektroniky totiž nová Tesla dostala i herní počítač, který by po výkonové stránce neměl příliš zaostávat za novou generací herních konzolí. „Až 10 teraflop výpočetního výkonu umožňuje hraní v automobilu prostřednictvím Tesla Arcade na úrovni srovnatelné s nejnovějšími konzolemi,“ cituje web Electrek kalifornského výrobce.

Inovovaná Tesla by měla podporovat připojení bezdrátového ovladače a hrát by mělo být možné z jakéhokoliv sedadla. Electrek dále s odkazem na Patricka Schura, známého „chip leakera“, uvádí, že nová konzole by měla být postavena kolem AMD Navi 23 GPU v kombinaci s 8GB GDDR6 paměti. V galerii najdete celé schéma.

Herní zařízení by mělo být propojeno s dvojicí dotykových obrazovek a kromě možnosti zkrátit si čas na nabíječce hraním by mělo umožňovat i sledování médií a další funkce. Elon Musk měl dokonce dodat, že herní zařízení dostalo schválně vyšší paměť, aby zvládlo více her na platformě současně.

Web Videocardz pak připravil tabulku se zajímavým srovnáním, ze které je celkem patrné, že herní počítač v elektromobilech Tesla skutečně příliš nezaostává za moderní generací herních konzolí. Tesla prý navíc buduje studia pro softwarové inženýry, kteří mají vytvořit speciální platformu s označením Tesla Arcade. A údajně už prý oslovuje i známá herní studia, aby své hry nabídli i na jejich platformě.

Celé to může znít na první pohled šíleně, Elon Musk však myslí pouze hodně dopředu: „V době, kdy se auta budou řídit sama, bude zábava klíčová,“ cituje Muska Electrek. Tesla tak evidentně nic nepodceňuje a nyní nezbývá než čekat, zda se z Tesla Arcade nestane konkurence pro Steam, Playstation Store nebo Xbox Live.