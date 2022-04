Novinka na Auto.cz: Prémiový obsah znamená nejen Svět motorů v předstihu!

Vydavatelský dům Czech News Center spouští i na webu Auto.cz předplatné Premium Plus. Co to pro čtenáře znamená?

Největší výhoda pro čtenáře je jasná – to nejlepší z obsahu tištěných médií budete mít nyní k dispozici na webu v předstihu! Pokud vás tedy v našem případě zajímají auta, k tomu nejlepšímu ze Světa motorů se dostanete ještě před tím, než se časopis objeví v pondělí na stánku.

Světem motorů to však zdaleka nekončí, součástí předplatného bude nejen výše zmíněný motoristický obsah, díky službě Premium Plus se dostanete také do placené sekce dalších titulů z portfolia Czech News Center (Reflex, iSport.cz, Živě.cz, E15.cz nebo Blesk.cz), nebudou chybět ani elektronické verze časopisů na iKiosek.cz.

Předplatné Premium Plus si můžete nyní vyzkoušet za jednu korunu, další měsíc pak služba přijde na 199 Kč. Však se sami mrkněte, co všechno Premium Plus nabízí!