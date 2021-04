Nový čínský elektromobil XPeng P5 přijíždí s unikátními LiDARy a režimem spánku

Pro většinu z nás je čínská automobilka XPeng Motors velkou neznámou, na čínském trhu už má ale dva elektrické modely - SUV G3 a sedan P7. Nově odhalený model P5, který bude mít oficiální premiéru až během šanghajského autosalonu (od 19. dubna), je elektrický hatchback, který designově následuje styl většího modelu P7.

Od svého většího sourozence se však P5 odlišuje především výraznou přídí, která dostala nové světlomety ve tvaru písmene X. Navíc má P5 také zakulacenější přední nárazník s výraznějším spodním otvorem pro přísun vzduchu a novou technologickou výbavou, ke které se ještě dostaneme.

Při pohledu z boku si můžeme všimnout nabíjecí zásuvky v obou předních blatnících, zatímco P7 má nabíjecí porty vzadu. Model P5 dostal také decentně oplastované prahy a chromovou linku, která se táhne pod okny až do C sloupku. Kliky jsou pak stejně jako u P7 schované v karoserii.

Při pohledu na záď zaujmou především tenké zadní svítilny, propojené osvětleným pruhem. Kufr je poměrně krátký a zadní nárazník je částečně lakován do černé barvy. Posledním detailem, který stojí za zmínku, je pak rozměrné panoramatické střešní okno.

Kabina je jednoduchá, nabízí však moderní technologickou výbavu v podobě plně digitálního přístrojového štítu a vertikálně umístěné obrazovky infotainmentu s úhlopříčkou 15,6 palce. Nechybí dřevěné obložení, kovové dekory nebo kůží čalouněné sedačky. Výbava je však ještě bohatší.

Automobilka totiž potvrdila, že součástí výbavy může být i lednice, systém uvolňující parfém, technologie digitálního klíče (tedy otvírání auta prostřednictvím mobilního telefonu) a přední sedadla nabídnou tzv. spánkový režim, kdy půjdou sklopit téměř do roviny.

Prozatím nepočítejme s tím, že by automobilka dovolila „aktivovat“ tento režim během jízdy, do budoucna by to však nemuselo být zcela vyloučené. Nový model P5 by totiž měl být „game changer“ v oblasti systémů semi-autonomího řízení.

Podle Xpeng Motors se totiž jedná o „celosvětově první chytrý elektromobil vybavený LiDAR technologií určenou speciálně pro automobily“. Vůz je osazen konkrétně dvěma LiDAR senzory (tedy nesmírně citlivými radary), které automobilka umístila do rohů předního nárazníku – namísto mlhovek.

Díky své vysoké citlivosti by LiDARy měly spolehlivě identifikovat chodce, cyklisty, motorkáře nebo různé překážky na silnici i za náročných podmínek, včetně slabého osvětlení, protisvětla, atd. Kromě toho je však model P5 vybaven ještě 12 ultrasonickými senzory, 5 milimetrovými radary a 13 kamerami s vysokým rozlišením.

O zpracování informací z této pestré technologické výbavy se stará nový systém semi-autonomního řízení XPILOT 3.5, který je automobilkou označován jako ten „nejschopnější“ nabízený v produkčních vozech. Díky široké škále senzorů by pak systém měl nabídnout spolehlivé fungování i za náročných a komplexních podmínek na silnicích.

Na kompletní představení technických parametrů Xpeng P5, včetně velikosti baterií, počtu elektromotorů a dojezdu si budeme muset počkat až do oficiální premiéry. Prozatím se však předpokládá, že P5 nabídne pohon předních nebo všech kol. Ceny by pak měla začínat někde pod spodní hranicí modelu P7, který je v Číně dostupný od částky zhruba 229.000 čínských jüanů (asi 759.000 Kč).