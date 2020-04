Čínský elektromobil Xpeng P7 míří na trh s dojezdem až 706 kilometrů

Po loňské premiéře spouští čínská automobilka Xpeng Motors příjem objednávek na svůj nový sportovní sedan s označením P7, který se může pochlubit řadou působivých parametrů.

Za zmínku ovšem stojí i samotný design, který sází na elegantní splývavé křivky. Karoserie se tak může pochlubit koeficientem aerodynamického odporu s působivou hodnotou 0.236, ke které jistě přispěly i zapuštění kliky dveří. Bez povšimnutí by ale neměl zůstat ani stylové světlomety či bezrámová okna.

Kabina je řešena v duchu moderního minimalismu, přitom vypadá poměrně luxusně. Palubní desce dominuje obrovská obrazovka multimediálního systému, který nabídne hlasové ovládání i zabudovaný obchod s aplikacemi. Za dvouramenným multifunkčním volantem se pak ukrývá plně digitální přístrojový štít.

Ve výbavě ovšem nechybí ani prémiový audio-systém, ambientní osvětlení, prosklená střecha nebo čalounění sedadel kůží Nappa. Zajímavostí interiéru je pak speciální kamera zabudovaná ve volantu, která by měla sledovat pozornost řidiče.

A co ukrývá Xpeng P7 pod kapotou? Elektromobil bude standardně osazen kompaktní baterií o kapacitě 80.9 kWh, která může posílat energii pouze na zadní, nebo obě nápravy. Základní zadokolka nabídne výkon 196 kW/390 N.m a výkonnější čtyřkolka přidá dalších 120 kW díky elektromotoru na přední nápravě.

Zatímco zadokolka zvládne akceleraci z 0 na 100 km/h za 6,7 sekundy, čtyřkolce by to mělo trvat pouze 4,3 sekundy. Zadokolka by ovšem měla nabídnout oficiální dojezd až 706 kilometrů (dle NEDC), zatímco u čtyřkolky by se měl dojezd pohybovat přes 600 kilometrů.

Baterie by měly podporovat rychlonabíjení, bohužel ale nevíme, při jakém výkonu. Automobilka však dodává, že nabití z 30 na 80 procent by mělo trvat pouze 28 minut. Za pouhých 10 minut by pak mělo být možné získat dojezd okolo 120 kilometrů.

Cestování by navíc měl zpříjemnit i částečně autonomní systém řízení s označením Dubbed XPILOT 3.0, který využívá 14 kamer, 12 ultrasonických senzorů a 5 milimetrových radarů nové generace, které mají být naprostou novinkou.

Díky této technologické výbavě by měl model X7 nabídnout jeden z nejsofistikovanějších detekčních systémů, který by měl navzdory zhoršeným podmínkám (jako je mlha či déšť) vidět až na vzdálenost 200 metrů.

Xpeng P7 je zatím dostupný pouze na čínském trhu a doručení prvních kusů se očekává v červnu. Po započtení zvýhodnění pak cena základního modelu startuje od 299.900 čínských jüanů (cca 1.061.000 Kč) a verze s pohonem všech kol by měla startovat od 339.900 čínských jüanů (cca 1.203.000 Kč).

Do budoucna se ovšem počítá s rozšířením nabídky minimálně do USA, kde již automobilka dostala povolení k testování na silnicích.