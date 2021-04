Čínský Great Wall prý představí konkurenta Fordu F-150 a ostrý pick-up od Shelby

Čínský automobilový průmysl prošel v posledních letech výraznou proměnou a některé domácí automobilky si začínají pomalu troufat i na zavedené světové značky a modely. Příkladem může být automobilka Great Wall, která se odvážně pouští do světa pick-upů s cílem konkurovat známým americkým modelům.

Great Wall již během loňského autosalonu v Pekingu představil odvážný koncept Black Bullet, který měl být odpovědi na modely jako Toyota Tacoma TRD Pro nebo RAM 1500 TRX. Během letošního autosalonu v Šanghaji by pak značka měla překvapit několika dalšími zajímavými pick-upy. A minimálně s jedním se prý chce postavit zavedené konkurenci z USA.

Podle kolegů z australského magazínu Car Advice, kteří se odkazují na čínské zdroje, by totiž Great Wall měl představit nový full-size pick-up, který by se měl postavit klasikám jako Ford F-150, RAM 1500 nebo Chevrolet Silverado.

Pod kapotou nového čínského pick-upu by přitom měl být uložen 3,0litrový naftový šestiválec, který nabídne nejvyšší výkon asi 348 koní a až 750 N.m točivého momentu. O přenos výkonu na všechna kola by se pak měla starat automatická devítistupňová převodovka.

Dá se předpokládat, že výkonem i technologiemi bude nový čínský pick-up za modely jako je Ford F-150 nebo RAM 1500 zaostávat, jeho obrovskou výhodou by však mohla být podstatně dostupnější cena. A ta může hrát významnou roli.

Great Wall se nejspíš nebude pokoušet dostat nový model na trhy v USA, je však celkem pravděpodobné, že ho bude exportovat na některé ze svých tradičních trhů. Kromě Číny, jihovýchodní Asie a Afriky by se přitom mohlo jednat také o Austrálii, kde by novinka moha soupeřit s Fordem Ranger nebo Toytou Hilux, čínský pick-up by se mohl podívat také do Evropy. Great Wall totiž některé modely oficiálně dováží i na vybrané evropské trhy.

Kromě nového full-size pickupu by však Great Wall mohl v Číně představit ještě jednu zajímavost. Greg Kable z Autocaru totiž prostřednictvím Twitteru upozornil, že jednou z novinek by mohl být ostrý pick-up vyladěný společností Shelby.

Základem vozu, který by se po zásahu Shelby měl jmenovat Baja Snake, má být střední pick-up Cannon, mimo čínské trhy známý také jako Pao nebo řada P. Nový konkurent Fordu Ranger Raptor prý dostal upravený podvozek, agresivnější body-kit a nejspíš nebude chybět ani zvýšený výkon.

Great Wall přitom nabízí model Cannon s 2,0litrovým benzínovým motorem, s naftovým motorem nebo v čistě elektrické verzi. Parametry vozu ani jeho finální design zatím neznáme, celkem slušnou představu si však můžeme udělat z technických nákresů, které ve svých příspěvcích Greg Kable zveřejnil.