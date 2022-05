Nový DeLorean se dále poodhaluje, ukázal žaluzie na zadním okně

Na úvod připomeňme, že na vzhledu nástupce DeLoreanu DMC-12 spolupracuje společnost DeLorean Motor Company se studiem Italdesign. Půjde o plně elektrický sportovní vůz, který si řadu prvků vypůjčí od svého předchůdce z 80. let. Na dříve zveřejněných snímcích jsme mohli vidět především gullwing dveře a část zádi, včetně náznaku zadního okna se žaluziemi. Tento detail je nyní lépe vidět na nově zveřejněném videu.

DeLorean Motor Company se nás rozhodla zásobovat průběžně uvolňovanými obrázky a videi, ze kterých je již nyní jasné, že si nový DeLorean EVolved sice od svého předchůdce vypůjčí řadu poznávacích znaků, ale bude také podstatně uhlazenější a modernější. Na nově zveřejněném videu jsou vidět zadní světla, jejichž jeden pás probíhá celou šířkou vozu a pod ním je umístěn velký osvětlený nápis DeLorean. Jak známe z předchozích snímků, nápis výrobce bude na zádi minimálně ještě na jednom dalším místě, a to podstatně decentněji zakomponován do nárazníku na levé části vozu.

Video nám dává také lepší pohled na zadní sklo se žaluziemi, jejichž lamely se směrem dolu zužují. Výhled směrem vzad tedy zřejmě nebude nejsilnější stránkou vozu – už jen proto, že okno vypadá poměrně malé. Ale nesuďme, dokud auto neuvidíme v celé podobě. Odhalení konceptu je naplánováno na 18. srpna v rámci Pebble Beach Concours d'Elegance. Joost de Vries, šéf Delorean Motor Company, navíc nedávno slíbil, že do té doby odhalí tři auta. Respektive půjde o představy o tom, jak by auto od DeLoreanu vypadalo v letech 1990, 2000 a 2010.

Vries by byl rád, kdyby se mu z DeLoreanu podařilo udělat plnohodnotnou automobilku. To znamená, že by kromě elektrického kupé limitovaného počtem vyrobených kusů měly časem přijít také další modely, které budou vznikat ve větších počtech a s nižší cenovkou. Dosud plány blíže neupřesnil, ale vzhledem k aktuálním trendům bychom se nedivili, kdyby jedním z budoucích modelů bylo také nějaké SUV.