Nový Fiat 600e oficiálně: Velký návrat do důležité třídy! S dojezdem až 600 km

Návrat italské značky Fiat do segmentu B přijde skrze elektrický crossover, který svým označením navazuje na drobný automobil z 50. let minulého století. Poprvé jsme měli šanci novinku vidět během natáčení propagačních materiálů v ulicích Říma, přičemž oficiální cestou se nám „šestistovka“ ukázala o měsíc později v krátkém videu s názvem Open Doors. Snímek nabídl pohled na exteriér a na moment jsme nahlédli také do kabiny vozu. Nyní přichází předposlední krok, který předchází zveřejnění tuzemského ceníku, a tím je představení vozu v obsáhlé tiskové zprávě.

Nový Fiat 600e chce být především všestranným vozem, takže je ideálním řešením pro milovníky města i outdoorové nadšence. Nabízí velkorysé rozměry (4,17 metrů na délku), pětidveřovou karoserii a velké množství úložných prostor, které zahrnují 15 litrů vnitřního úložného prostoru a 360 litrů v zavazadelníku.

Univerzální využitelnost pochopitelně žádá přiměřeně velkou baterii, které se Fiat skutečně dočkal. Dle norem WLTP dokáže vůz na jedno nabití ujet až 400 kilometrů v kombinovaném cyklu a více než 600 kilometrů ve městě. To vše díky lithium-iontové baterii o kapacitě 54 kWh, která je navíc vybavená rychlonabíjecí technologii - zvládne pojmout výkon až 100 kW. Automobilka tvrdí, že nabíjení do 80 % trvá méně než půl hodiny (ovšem zapomněla zmínit počáteční stav).

Energie z akumulátoru bude putovat přímo do elektromotoru o výkonu 115 kW (154 koní), což stačí na zrychlení z 0 na 100 za 9 vteřin. Řidič bude mít na výběr z několika jízdních režimů (eco, normal, sport), které mu pomohou výkon distribuovat dle konkrétních potřeb. Toto bude prozatím jediná motorizace, avšak do poloviny roku 2024 ji doplní také hybridní pohonná jednotka v podobě plug-in hybridu. Čistě spalovací varianty tohoto modelu se nedočkáme.

Fiat 600 je v podstatě přímou náhradou za model 500X, od kterého se liší hned v několika ohledech. Novinka má kompletně přepracovanou přední masku, včetně nového světelného podpisu a chromovaného loga 600 místo znaku automobilky. Za zmínku stojí, že právě s tímto modelem končí možnost volby šedé barvy karoserie, kterou výrobce nahradil odstíny inspirované Itálií..

Video se připravuje ...

Podstatnější změny se každopádně odehrály přímo v interiéru, který se stal učiněným retro rájem. Přesto kabině dominuje centrální obrazovka infotainmentu o úhlopříčce 10,25 palce a řidič bude mít k dispozici 7palcový digitální kokpit. Na snímcích lze dále zpozorovat panel klimatizace s klasickými tlačítky, které nalezneme rovněž na dvouramenném volantu.

Objednávky i první dodávky chce automobilka stihnout ještě do konce letošního roku. Cena a konkrétní specifikace jednotlivých výbav nám budou údajně odtajněny v blízké budoucnosti. Řádově by se cena měla podobat sourozenci v podobě Jeepu Avenger, který na tuzemském trhu startuje těsně pod hranicí jednoho milionu korun.

Autor: Matyáš Kunst