Nový Fiat Panda by se mohl ukázat ještě letos. Bude větší a elektrický

Carlos Tavares, CEO koncernu Stellantis, na letošní rok slíbil příchod dvou elektrických Fiatů. Jedním z nich by mohl být nástupce oblíbeného modelu Panda, jehož rozměry narostou.

Současná generace Fiatu Panda je ve výrobě již od roku 2011, takže na odchod do důchodu a příchod nástupce má nejvyšší čas. Spekulace o příští generaci se objevují už několik let, ale až nyní zřejmě začíná nový vůz nabírat konkrétní podoby. Nová Panda by se na základě nedávno zveřejněných informací mohla představit ještě letos.

Šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares informoval, že se letos dočkáme dvou nových Fiatů, které budou součástí snahy koncernu o rozšíření evropské nabídky elektrických vozidel. Tavares nezmínil, o jaké konkrétní modely by se mělo jednat, ovšem už z dřívějška víme, že Fiat pracuje na nové Pandě a návratu by se mohla dočkat také jména 600, Multipla a Topolino.

Původně se s příchodem nové Pandy počítalo až v příštím roce, ale dle příslibu Tavarese to vypadá, že by se mohla ukázat už letos. Údajně se má vyrábět v polské továrně po boku Jeepu Avenger, který je čerstvým držitelem evropského titulu Auto roku 2023. Oba modely budou zároveň sdílet platformu eCMP.

Avenger sice vzniká primárně jako elektromobil, ale na vybraných trzích je dostupný rovněž se spalovacím motorem. Přestože Tavares hovořil o příchodu dvou elektromobilů, základy sdílené s Jeepem Avenger by mohly znamenat, že příští Panda bude alespoň někde dostupná s klasickým motorem místo elektrického.

Zatímco o jedné ze dvou oznámených novinek máme alespoň nějakou základní představu, identita druhého modelu je zatím neznámá. Pokud si vzpomeneme na dřívější spekulace, elektromobilem by mělo být znovuzrozené Topolino, které má být sourozencem Citroënu Ami. Na pozdější roky se počítalo s návratem jmen 600 a Multipla, a to na crossoverech s elektrifikovanými pohonnými jednotkami. Jestli druhou novinkou Fiatu pro letošní rok bude některý z výše uvedených modelů, se zřejmě brzy dozvíme.

V případě Fiatu Panda je pozitivní zprávou, že se s čím dál větší pravděpodobností dočká další generace. Minimálně pro některé je méně pozitivní zprávou, že to bude za cenu elektrifikace a nárůstu rozměrů. Jsme zvědaví, jak trh výsledné auto přijme, a jestli dokáže dosáhnout podobné obliby, jako dosavadní generace.