Nový Ford Fiesta na základech VW ID.2? Takto by mohl vypadat

Automobilka Ford v loňském roce potvrdila spekulace o konci tradičního modelu Fiesta, jehož výroba skončí po dlouhých 47 letech během června tohoto roku. Nepřímým nástupcem Fiesty by se měl stát čistě elektrický crossover Puma, jehož spalovací verze úspěšně přetahovala zákazníky malého hatchbacku, na jehož základech stojí.

Designér vystupující pod jménem Theottle se však pokusil zpracovat podobu čistě elektrického Fordu Fiesta, přičemž jako základ použil koncept Volkswagen ID.2all. Tato koncepce přitom dává celkem slušný smysl. Ostatně Ford nedávno představil nový elektrický Explorer EV právě na koncernové elektrické platformě MEB.

Produkční verze konceptu ID.2all by se měla stát základním elektromobilem v nabídce německé automobilky, který bude velikostí odpovídat modelu Polo a prostorností Golfu. Cena by se měla vejít do 25.000 eur, tedy pod 600.000 korun. Něco podobného by se časem mohlo zalíbit i Fordu, přičemž návrat jména Fiesta by také jistě dával smysl.

Theottle tedy začal s konceptem VW ID.2all, jehož siluetu nijak neupravoval. Přední a zadní část však upravil ve stylu elektrického Fordu Mustang Mach-E. To je dobře patrné jak na charakteristické uzavřené masce s emblémem koně, tak na zadních ikonicky tvarovaných světlech. Sportovní charakter pak umocňují tvary nárazníků, velká kola nebo výrazný difuzor, převzatý z původního konceptu.

Styl elektrického crossoveru, zmenšený pro použití na městském hatchbacku, přitom nevypadá vůbec marně. Přístup se zachováním siluety a výměnou přední/zadní části karoserie, úpravou světel a různých detailů pak víceméně odpovídá současné praxi u menších modelů. Automobilky tak totiž snižují náklady.

Digitální koncept Fiesty EV na koncernovém základu tak nemusí být zcela nereálný, jenže je otázkou, jak se bude další spolupráce značek VW a Ford v Evropě vyvíjet. Na platformě MEB se očekává ještě jeden elektrický Ford, další modely už by však pravděpodobně měly vsadit na vlastní elektrickou platformu z dílny modrého oválu.

Na úvahy o další možné spolupráci je však stále poměrně dost času. Produkční verze konceptu ID.2all, pravděpodobně pod označením ID.2, se totiž očekává až během roku 2025. Základem by se přitom měla sát levnější platforma, od které se očekává vpředu instalovaný elektromotor o výkonu asi 166 kW a dojezd kolem 450 kilometrů.

Na této platformě pak nejspíš vzniknou i další elektromobily v rámci koncernu, je však otázkou, zda bude dostatečně lákavou i pro možný návrat modelu Fiesta. Nechme se tedy překvapit.