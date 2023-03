Nový Ford Explorer oficiálně: Už jsme v něm seděli, hranaté SUV má simply clever kabinu

Americká automobilka se zavázala, že od roku 2030 bude její evropské portfolio osobních aut kompletně elektrické. Významně tomu má pomoci spolupráce s automobilkou Volkswagen, která modrému oválu propůjčí elektrickou platformu MEB. Na ní aktuálně sedí všechny modely ID. či Škoda Enyaq. A nově také Ford Explorer.

Ač jde o dobře známý název, se současným Explorerem nemá novinka vyjma emblémů vpředu a vzadu nic společného. Toto je zbrusu nový elektromobil, který se však nepodřídil aerodynamickým tvarům, ale zůstává překvapivě hranatý a robustní. Ještě než se vrhneme na úvodní seznámení, můžete se s elektrickým Explorerem přivítat ve videu níže. Pár dní před oficiální premiérou jsme jej totiž prozkoumali v německých ateliérech značky:

Video se připravuje ...

Modrá je dobrá

Designéři Fordu říkají, že vzhled nového elektromobilu odráží americké kořeny. Jedním dechem ale dodávají, že jde o první v Evropě vyvinutý a vyráběný vůz značky určený výhradně pro zákazníky tohoto kontinentu. Produkci novinky obstará závod v Kolíně nad Rýnem. Na české ceny si ještě musíme počkat, ale víme, že ceník má začít na částce 1,1 mil Kč.

Pojďme ale na samotné auto. Při prvním osobním setkání zaujmou především jeho hranaté tvary. Po dlouhé době se seznamujeme s elektromobilem, který nepřipomíná vajíčko, ale razí vlastní designový styl. Maska na přídi je zaslepena a logo vpředu i vzadu upravené pro „potřeby“ novodobých elektromobilů. Vkusná a elegantní je světelná technika (na přání Matrix LED), naživo velmi dobře působí také světle modré lakování. Paletu barev prý Ford důkladně ladil dle přání zákazníků.

Explorer má na délku necelých 4,5 metru, obouvá kola od devatenácti do jednadvaceti palců. Oproti takovému Mustangu Mach-E jde o více „normální“ auto. Klasické kliky dveří, konvenční vnější zrcátka, krátké převisy velké prosklené plochy… Vzadu si můžeme všimnout naznačené ploutve, která odkazuje na dosavadní model se stejným názvem. Nejde však o samolepku, která se za pár kilometrů potrhá. Tady je vzor „zapuštěný“ rovnou do okénka. A díky prosklené ploše je i značně lepší výhled šikmo vzad.

Dárce maskuje

Ač není žádným tajemstvím, na jakých základech Explorer stojí, v kabině by vám chvilku trvalo, než na to přijdete. Středobodem multimediálního dění je 15“ obrazovka uprostřed, avšak orientovaná na výšku a hlavně s možností pohybu! Mechanicky lze displej zvedat a spouštět v úhlovém rozsahu přes 30 stupňů. To když vám displej třeba zrovna hází „prasátka“. Zároveň se pod obrazovkou nachází další úložný prostor, což ostatně můžete vidět ve videu výše.

Ford si rovněž vyhrál se středovou konzolou. Ta nabízí 17 litrů prostoru, který si můžete přizpůsobit dle vlastní libosti. Lze tu mít držáky na nápoje, případně sem umístit 3x 1,5litrovou a jednu litrovou lahev s nápoji. Přepážka v konzole poslouží zároveň jako škrabka, v krajním případě lze všechny tyto pomocníky vyndat a obří úložný prostor využít pro schování cenností včetně notebooku.

Software infotainmentu vůz sice sdílí s modely ID. a spol., grafické prostředí je však zcela jiné. Kvitujeme především zobrazení Apple CarPlay přes celou obrazovku, čímž třeba navigační prostředí služby Waze krásně vynikne. Ač je ovládání drtivé většiny funkcí výhradně dotykové, dole na displeji zůstává možnost nastavení teploty či vyhřívání díky napevno umístěné liště.

Elektrická novinka dorazí ve dvou výbavových stupních – Explorer a Explorer Premium. V obou případech dostanete zcela nově vyvinutá a standardně vyhřívaná sedadla. Nastavitelná jsou elektricky ve 12 směrech, nechybí ani bederní masáž pro řidiče. Ve vyšší výbavě dostávají sedačky kompletní potažení umělou kůží Sensico. Pohodu na palubě tu dále dotváří ambientní osvětlení v deseti různých odstínech.

Při podrobnějším zkoumání už si nějakých odkazů na německou konstrukci přeci jen všimnete. Nápadně podobný je pětipalcový digitální přístrojový štít, volič samočinné převodovky či dotykové ovládání světel. Ford podědil rovněž poměrně nepraktická dvě tlačítka pro stahování čtyř okének. Chcete-li přepnout na stažení oken vzadu, musíte ve výplni dveří stisknout příslušnou plochu a poté se zase vrátit. Kdo ve Wolfsburgu tohle vymyslel…

Ač jde o kompaktní SUV, vzadu potěší slušným prostorem nad hlavou, ale především před koleny. S výškou 178 cm si nemůžu v nejmenším stěžovat, dokonce i kolega blížící se ke 190 cm hlásí slušnou rezervu všemi směry. Zavazadlový prostor Exploreru pojme 450 litrů, po sklopení zadní lavice se dostaneme na 1400 litrů. Krycí plato je integrované a pohybuje se spolu s pátými dveřmi.

Sleduje vás

Působivý je rovněž výčet bezpečnostních a asistenčních pomocníků. Explorer je vybaven 12 ultrazvukovými senzory, pěti kamerami a třemi radary. To vše dohromady tvoří 360stupňový pohled kolem vozu. Senzory ve volantu například pasivně sledují řidiče a jsou schopni zaznamenat ztrátu pozornosti. V takovém případě vás upozorní vizuálními, zvukovými a haptickými signály.

Jde také o první v Evropě nabízený model modrého oválu, jenž kromě udržování jízdního pruhu jej umí i sám změnit. Jde o příplatkovou položku a úkon zahájíte jednoduchou aktivací blinkru do té strany, kam se na vozovce chcete přesunout. Pokud takovou činnost vykonáváte raději sami, přijde vhod hlídání mrtvého úhlu. Při vystupování vás zase auto upozorní třeba na blížící se cyklisty. Jen škoda, že vybraní asistenti nemohou data promítat na čelní sklo. Head-up displej totiž novému Exploreru zcela chybí.

Technická tajemství

Zatímco o vychytávkách kabiny a asistenčních systémech mohou zástupci Fordu hovořit klidně hodiny, o elektrické technice v útrobách příliš sdílní nejsou. Na jednu stranu to nevadí, pohled do technických dat Volkswagenu ID.4 může ledacos napovědět… víme alespoň to, že z 10 na 80 % se akumulátor u rychlonabíječky dobije za 25 minut. A k dispozici bude kromě standardní zadokolky také verze s pohonem všech kol.

Platformu MEB bude Explorer sdílet s dalším sourozencem, o němž ale mnoho podrobností nevíme. Údajně by měl být větší a sportovnější. Do roku 2024 chce mít Ford na evropském trhu devět elektromobilů. Vedle Mustangu Mach-E a Exploreru půjde také o elektrickou odnož Pumy, E-Transit, E-Transit Custom, E-Tourneo Custom, Transit Courier a Tourneo Courier. V letošním roce chce automobilka celosvětově prodat 600.000 elektromobilů. Do roku 2030 pak očekává, že elektrická bude více než polovina celosvětové produkce. Inu, nechme se překvapit!