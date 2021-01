Nový Ford Mustang dorazí v roce 2028 a bude elektrický, tvrdí nové spekulace

Ford Mustang se v posledních letech těší obrovské popularitě, která mu opakovaně vynesla titul nejprodávanějšího sportovního vozu na světě. Ani to ho však neuchrání před současným trendem elektrifikace, který bude časem znamenat i konec burácivých motorů V8. A ten konec zřejmě přijde ještě před koncem tohoto desetiletí.

Podle informací Autoline Daily se totiž automobilka Ford chystá spustit v prosinci roku 2028 výrobu nové generace Fordu Mustang pro modelový rok 2029, která už nenabídne motory EcoBoost ani poctivé vidlicové osmiválce. Jedinou volbou má být čistě elektrický pohon.

Skutečnost, že by čistě elektrický Mustang měl být příští generací, je přitom poměrně zvláštní. Autoline Daily už sice dříve zmiňoval, že se produkce současné generace Fordu Mustang (S550) protáhne, je nutné si však uvědomit, že je na trhu již od pozdního období roku 2013.

Přinejmenším na první pohled je tedy velmi nepravděpodobné, že by chtěl Ford udržet současný Mustang na trhu po dobu dlouhých 15 let. Jako pravděpodobnější scénář se jeví přidání ještě jedné generace, pravděpodobně s označením S650, která by mohla sloužit jako mezistupeň. A možná by tak mohla nabídnout i jistý stupeň elektrifikace, než dorazí čistě elektrický Mustang.

Ostatně není to tak dlouho, co se objevily jiné zajímavé zprávy o nové generaci Fordu Mustang – ještě s konvenčními motory. Podle některých zvěstí by se měla na trhu objevit zřejmě na přelomu let 2022/2023 a jednou z nejzajímavějších novinek by mohl být pohon všech kol. Nová generace se přitom podle některých očekávání měla vyrábět dalších zhruba 8 let, než dorazí elektrifikovaný Mustang.

Kolem nového Mustangu se tak začíná objevovat spousta rozdílných informací – všechno jsou to ale zatím pouze spekulace bez reálných základů. Zdá se ale krajně nepravděpodobné, že by současný Mustang vydržel na trhu celých 15 let. Na druhou stranu je ale jisté, že elektrifikaci Mustang jednoduše neunikne, na což se nás Ford evidentně snaží připravit koncepty jako je Cobra Jet 1400 nebo Lithium EV.