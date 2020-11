Svatokrádež? Nový Ford Mustang by mohl dostat pohon všech kol

V minulosti sice hrozilo, že by se z Fordu Mustang mohla stát i předokolka, automobilka se však nakonec rozhodla zůstat u pohonu zadních kol a tomu je věrná dodnes. Celkem pravidelně se ovšem objevují spekulace, podle nichž by příští generace mohla nabídnout model s pohonem všech kol.

Přidání pohonu všech kol by sice puristy mohlo být vnímáno jako krok stranou, jenže z pohledu Fordu by se mohlo jednat o zajímavý způsob, jak rozšířit řady potenciálních zájemců i schopnosti vozu. Ford by navíc nebyl první, kdo se rozhodl udělat z klasického muscle car čtyřkolku.

„Jak jistě víte, Challenger má pohon všech kol. My se vždy díváme na různé možnosti, v současnosti ale nic konkrtétního ještě nemáme,“ uvedl Jim Owens, brand manager Mustangu, v nedávném rozhovoru pro web Ford Authority. Owens tedy opět nic nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Při čtení mezi řádky je přitom patrné, že se Ford téhle myšlence rozhodně nebrání.

Přidání pohonu všech kol by navíc znamenalo lepší trakci na povrchu s nižší adhezí, což by mohlo přilákat další skupinu zákazníků, která může mít obavy z vysokého výkonu na zadní nápravě při řízení v deštivém či zimním počasí.

Udělat z Mustangu čtyřkolku by ale samozřejmě mělo i svá úskalí. Zejména po technické stránce by konstruktéry čekal celkem náročný úkol, který by zvýšil komplexnost celého pohonného ústrojí a přidal Mustangu na hmotnosti. A vyšší hmotnost obvyklé znamená i vyšší náklady na provoz – tedy pokud by se nejednalo o hybrid.

Jak totiž dodali kolegové z AutoEvolution, společnost Ford Motor Company si v lednu minulého roku registrovala patent na hybridní motor V8 s rozvodem DOHC, který měl po stranách dva elektromtory. Patent s označením US 20190023115A1 tak přinesl první náznak, že by se z Mustangu mohla stát čtyřkolka. Stejně tak by ale motor mohl být určen například pro některé z velkých SUV či pick-upů.

Již v roce 2017 ale Raj Nair, bývalý technický inženýr Fordu, v rozhovoru pro Roadshow naznačil, že se z Mustangu v budoucnosti stane hybrid nabízející výkon srovnatelný s V8. V rozhovoru se přitom prořekl, že by Mustang měl být osazen více elektromotory, což opět naznačuje, že by mohly pohánět přední kola. Zůstává ovšem otázkou, jaký motor se zabydlí pod kapotou. Například konkurenční Dodge totiž nabízí Challenger AWD výhradně s motorem V6 a automatickou převodovkou.