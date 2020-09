Nový Hyundai Tucson šokuje futuristickými světlomety i kabinou

Zcela nový Hyundai Tucson čtvrté generace, jehož on-line premiéra proběhne 15. září od 2:30 středoevropského času, by měl být prvním SUV segmentu C, který vyjde vstříc rozličným požadavkům trhu v jednotlivých regionech. A jak toho chce automobilka dosáhnout? Nabízením verze s krátkým a dlouhým rozvorem.

To je ovšem prakticky to jediné, co zatím víme o technice vozu. Podstatně větší lepší obrázek si ale díky nové tiskové zprávě začínáme dělat o jeho designu, který bude skutečně unikátní a rozhodně vzbudí kýžený „silný první dojem“.

Designéři označují design nového Tucsonu jako „Parametric Dynamics“ a dodávají, že jeho kinetické povrchové detaily připomínají drahokamy a pozorovatele tak vyzývají k důkladnější prohlídce. Většinu pozorovatelů ale zaujmou především tzv. parametrická skrytá světla denního svícení.

Světla by totiž měla být dokonale integrována do mřížky chladiče ve stylu drahokamu a objevit by se měla až ve chvíli, kdy jsou zapnuta. V tu chvíli pak vytváří skutečně jedinečný světelný podpis. Vzadu pak můžeme vidět elegantní světla s prostorovým efektem a světelnou lištu napříč pátými dveřmi.

Samotná karoserie je větší a širší než u předchozí generace, kombinací dlouhé kapoty, krátkých převisů a prodlouženého rozvoru se však snaží vytvářet charakter ve stylu kupé. Vůz by měl navíc zaujmout i výrazně tvarovanými bočními panely, které mají být další interpretací parametrického designu.

Velké změny se odehrály rovněž v interiéru, který nabídne rozvržení označované jako Interspace. To by mělo nabídnout uspořádaný prostor, ve kterém se harmonicky prolínají technologie s informacemi.

Digitální přístrojový štít byl umístěn níž do palubní desky a přišel o svou klasickou kapličku, což by mělo podle automobilky přispět k čistému vzhledu a umocnění pocitu otevřenosti. Palubní deska je před řidičem i spolujezdcem elegantně vybraná, zatímco po stranách plynule přechází do obložení dveří a její střed je tvořen integrovaným panelem infotainmentu s ovládáním ventilace, který klesá ke středové konzole.

Ze středové konzole pak vystupují dvě stříbrné dekorační lišty, které plynou přes palubní desku až k zadním dveřím. V některých místech navíc evidentně obsahují i výdechy ventilace. Stříbrné lišty by přitom měly elegantně ladit s vrstvenými prémiovými materiály v neutrálních odstínech.