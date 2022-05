Nový Mustang se prý představí se starými motory. A bez hybridu

Představení sedmé generace Fordu Mustang se očekává až v příštím roce, přesto se již nyní dostávají na veřejnost zajímavé informace o jeho designu a technice. Kromě různých náznaků od představitelů automobilky přitom zajímavé zprávy přicházejí také od zámořských kolegů.

Před časem se tak na veřejnost dostaly například první snímky přídě nového Fordu Mustang, jehož design by měl projít zřejmě jen elegantní evolucí. První špionážní snímky interiéru pak naznačují další digitalizaci kabiny a ústup klasických tlačítek. Tedy žádná velká překvapení.

Velká očekávání však panují kolem pohonných jednotek a přenosu výkonu na silnice. Mustang, dosud pouze tradiční zadokolka, by se totiž v nové generaci mohl představit také s pohonem všech kol. Tradiční čistě spalovací motory by pak zřejmě poprvé měl doplnit určitý způsob elektrifikace. Jenže to nejspíš nebude hned.

Podle exkluzivních informací zámořských kolegů z Ford Authority by totiž nový Ford Mustang měl být na trh uveden se stejnými motory, které nabízí současná generace. V zámoří tedy půjde jak o 2,3litrový čtyřválec EcoBoost, tak o 5,0litrový vidlicový osmiválec Coyote, který je v současnosti jedinou evropskou volbou.

Minimálně na začátku prodejů tak nejspíš nebudou k dispozici žádné modernější elektrifikované pohonné jednotky, dřív nebo později se jim však ani Mustang nevyhne. Ostatně i Ford potřebuje plnit emisní požadavky. Zajímavé pak bude sledovat, kdy (a jestli vůbec) dorazí Mustang s často probíraným pohonem všech kol, který by mohl být právě elektrický.

Zatím také není zřejmé, zda stávající motory pod kapotou nového Mustangu nabídnou stejný výkon, nebo zda automobilka provede nějaké změny v jejich ladění. Na odpovědi si však budeme muset ještě chvíli počkat.

Výroba sedmé generace Fordu Mustang by měla být zahájen v závodu Ford Flat Rock v průběhu příštího roku a poběží osm let, jak již bylo dříve potvrzeno. Nicméně s ohledem na setrvávající logistické obtíže automobilového průmyslu nemusí být nic zas tak jisté.